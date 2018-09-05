2018年09月05日 04:11 中國時報 王皓平

今年的地方九合一選舉，除了反同與同志婚姻公投為對立的公投外，東奧正名公投與日本核食公投也是兩方較勁的賽局。只是這個對峙不單是公投結果的政策性對抗，而是「親日路線」與「親中路線」的互相挑戰。

東奧正名運動完成第一階段提案時，對岸質疑東奧正名就是漸進台獨的路線，認為提案的團體為深綠的團體，而且進行階段性台獨建國的目標，故而透過多方管道，希望不要讓這件公投案成為公投的標的。

不獨於此，國民黨郝龍斌副主席發動日本核食公投，日本將其稱為「日本食物公投」，也透過各方管道向台施壓，駐日代表謝長廷也屢次在其臉書對國民黨操作核食公投刺激選情的作法，指稱這將有害「台日友好」關係的維持。

這兩件公投案隱含親中或親日路線的衝突，而且用的是「負面」的手法刺激對方，很明顯的，東奧正名公投背後為獨派團體表達對於統一、中共政權的反對；而日本核食公投係對於親日路線的反制。

順了姑意、逆了嫂意，兩方陣營各自搞了公投，讓我國的立場尷尬。謝長廷說，日本食物公投的推動會讓台灣更加邊緣化，但其實東奧正名公投更可能讓台灣走不出去，甚至運動員參與國際賽事的機會都有可能遭到剝奪。

面對這兩個公投，目前還看不到最重要的主角，一個是運動員，一個是食品安全專家，他們對於這兩件公投看法為何，以及這兩件公投的外部影響為何。長期涉入政治事務的政治人物都未必能夠完全掌握，更何況是一般的老百姓？而當大家都不清楚這些事情的後果時，如何期待民眾在「充分知情」的情況下行使他的公民權？

再者，愛家三公投與婚姻平權公投，本來就是立場對立的公投，加上這次的投票，人民可以選擇「全部領取」或「部分領取」。全部領取者，同意或不同意會不會勾選錯誤？能不能有塗改的機會，不能塗改造成當事者懊惱、滋事，是否有足夠的人力來因應混亂；部分領取者，投開票所人員會不會發錯公投票？若是兩件對立的公投，都是同意票多過於不同意票，而且同意票達總投票權人1/4以上，這樣我們的公民投票，是解決了問題還是製造更多的麻煩？

最後，選舉年齡是20歲，公投年齡則是18歲，目前規畫分成兩個階段投票，先投選舉票、再投公投票，也就是所謂的「領投再領投」，投票日當天將有不少新選民根本沒有行使過政治公民權，如何先期分流、分別導引，讓民眾順利完成投票，將考驗選務機關的事前準備與當下的應變能力。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)