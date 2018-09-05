以核養綠公投 逼政府務實

2018年09月05日 04:11 中國時報 吳統雄

東奧正名公投連署完成，相對「以核養綠」公投連署仍在最後衝刺，反映公投辦理初期易於操作情緒、提高衝突，而非務實解決問題。公投為督促政府實施可行而不為之事，東奧使用什麼名稱，並非國內公共政策，是無法片面決定的國際事務，當前政府也沒有反對使用「台灣」名稱的意圖，不是政府不為，而是不可行。但「以核養綠」公投則為迫在眉睫的民生危機，尋求政府不為的可行解決方案。

唯社會留存的老舊對抗思維，對以核養綠公投有二大誤解：一、以核養綠「不是擁核」，其目的還是「非核」，依據理性、科技發展、人民需求、國家財政、規畫核能取代的漸進程序；而非訴諸感性、以愛發電、人為直覺式的指定2025廢核。二、以核養綠「連署更不是擁核」，而是讓人民表達指定日廢核或漸進式非核的權力，確認全民的選擇。

面臨沒有絕對是非、影響深遠的公共政策，各民主國家早已採用「直接民權決」，就是公投，我國憲法也有相同的保障，即「創制、複決」權，是賦予爭議決策「正當性」的標準。

如果連署通過後，依法必須召開公聽會，使人民了解以下的議題：一、指定2025廢核，將立即發生缺電。目前已知唯一且在進行規畫的，就是以「火電」取代。在「立即、必然、長期會造成人民生命財產危害的火電」與「無法萬分之萬排除、歷史上曾經發生2次災害的核電」，這個艱鉅的兩難中，如何選擇？

二、其他綠能方案如離岸風電，除已公布、遠超過國際成本比較的巨額投資金額外，其具體內容為何？衡諸台灣自然生態、國際科技能力、適時可用電力、維護穩定性、與人民支付費用為何？未來預期的發標程序為何？

經過公聽與公投後，人民多數如果選擇漸進式非核，就應改依科學基礎重新制訂非核計畫。人民多數如果選擇指定日式廢核，漸進式非核派，也應該放下堅持，以科技專業提供協助，如發展其他「科技節電」方法，避免只依靠增加火電等。

以核養綠公投的推動者，只是一群窮教授與關心台灣未來的科技背景年輕人，沒有任何政黨、組織給予一毛錢。這個志工群體人數其實遠超過當年的太陽花，但沒有任何人提過以衝撞、侵占立法院作為訴求的手段，而是自己花錢印連署書，自願到車站、捷運站徵求連署，希望以護憲、合法的途徑，證明台灣建立民主法治的生活方式可行。

唯在同時，中選會不斷技術性刁難連署，甚至放話暗示，即使通過連署，也要以法律無規定的奇怪理由阻止公投。這種復辟黨國體制、對層峰逢迎拍馬的行為，必須適可而止！9月10日是連署截止日期，台灣可逆轉向上提升？還是繼續沉淪？這一天將是一次陡轉點的考驗。（作者為世新大學資訊管理系副教授）

(中國時報)