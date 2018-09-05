冷漠的軍人節 疏離的社會

2018年09月05日 04:11 中國時報 主筆室

今年九三軍人節的氣氛實在詭異！總統蔡英文以水災為由，取消了所有紀念活動，僅赴忠烈祠行禮如儀主持秋祭，但就在短短幾個小時後，蔡英文偕同賴清德為姚文智合體造勢，現場充滿歡愉氣氛。也就是說，當無數阿兵哥還在災區協助善後之際，在屬於他們節慶中，沒有收到三軍統帥的感謝與祝福，得到的只是「冷漠」。

軍人在軍人節感受到的冷漠，其實也不令人意外，特別是對照副總統陳建仁寧可在8月24日去金門旅遊，也不出席任何八二三炮戰的紀念儀式，民進黨祕書長徐佳青明示八二三炮戰只是國共內戰，與民進黨無關，綠媒反對軍人節定在八年抗戰日本受降日，這樣的表態與論述，再加上大幅縮水的軍人年金，種種做法與扁政府時代極力討好軍方的做為，簡直不可同日而語，軍人面對蔡政府的冷漠，大概只能點滴在心頭吧！

與冷漠的軍人節交相呼應的，是瀰漫於民間社會的疏離，表現在南部發生水患後，未見宗教或社會團體動員前往救災災區，也只有個別企業捐款賑災，未見民眾踴躍捐款。以往每逢重大災難，社會團體與一般民眾，或以實際行動慷慨解囊幫助災民，簡直不可同日而語，這究竟是怎麼回事？一向熱心互助的台灣人，為何突然變得集體疏離了？

表面上，瀰漫於官民的冷漠與疏離是兩種不同的現象，各有其不同的原因，但深一層觀之，卻彼此相應甚至互為因果。善良的台灣人並沒有變，助人的熱情依舊，改變的是執政的心態與作為，讓台灣人被迫選擇了。

過去兩年，蔡政府一面高倡團結，一面竭盡所能用「分別心」去撕裂台灣社會。藍綠、南北、族群、階級、世代……，台灣能被激化的矛盾對立，全被放大了。更痛心的是，這種撕裂更波及到歷史記憶層面，日本殖民被無端美化，國民黨的建設被全面否定，更在教育、文化、歷史等層面進行全方位去中國化，大規模的撕裂與切割，還表現在政客名嘴的語言裡，表現在年金改革上，也表現在對八二三炮戰60周年與軍人節的紀念儀式的冷漠上，兩年的綠色執政，除了當政者自我感覺良好，呈現的是一個被嚴重撕裂後，受傷而沮喪的台灣。

當退休族的年金被砍了，當企業多數賺不到錢了，當勞工所得增加趕不上物價上漲了，當中小企業老闆紛紛被fire了，當社會被主政者操縱的「差別心」撕裂了，所有人也變得開始計較了，不再「人溺己溺」，而對公共事務「冷漠」，只是剛剛好！

是的，災區民眾的痛苦確實值得同情，但昔日龐大的捐款怎麼都未再見了？何以致之呢？台灣南部水患，並不是一、兩天的事，過去十幾年，十幾億甚至數百億的治水預算下去了，這可都是納稅人的血汗錢哪！怎麼才一場暴雨就都全破功了？還容不得任何批評，閣揆要大家「找上帝」，總統「怪在野黨不幫忙」，副總統出門「度假」。政府完全沒有檢討究責之意，事後數以億計災損補助，又勢必是全體納稅人買單，試問，面對這一切，誰還激得起熱情呢？昔日發動、組織救災行動的紅十字會、慈濟等，早被糟蹋殆盡了。人們選擇「疏離」，不是刻意，是無奈！

民眾的集體疏離，有其難以名狀的無奈，卻是可以理解的。蔡政府對軍人的一連串「冷漠」，卻是不可原諒的。包括對八二三炮戰史實的扭曲不能原諒、對紀念儀式的故意缺席不能原諒、對網紅醜化志願役的言論不置一詞不能原諒、對無數義務役在第一線救災，政府卻不表達任何謝意，當然更不能原諒。可以說，從太陽花到年金改革，從扭曲史實到冷漠對待，蔡政府讓軍人失了保障、沒了尊嚴，那些在街頭抗爭的所謂「八百壯土」，或許改變不了什麼，但現役士官兵的心靈，怕是已經受傷了。

疏離，是一種態度，一種不關切、不參與、不在乎！如果疏離成為集體現象就會形成危機，一種不容忽視的危機。今天蔡政府的治理心態，正在讓這種危機持續擴大。政府漠視國軍的尊嚴，軍人的社會地位一落千丈，志願役當然招不到兵員，失去國防基層人力，國家安全空洞化就是必然！但蔡政府似乎全不在乎，繼續撕裂一切，讓社會也變得集體疏離了。

蔡總統該不該在秋祭儀式上唱國歌，有沒有在離開前吐口水，不值得計較，但集體的疏離卻是該重視的危機！

(中國時報)