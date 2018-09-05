2018年09月05日 04:11 中國時報 主筆室

東奧正名公投第二階段的連署人數已超過52萬人，成案的可能性很高。台北市長柯文哲認為，這會讓大陸對台灣的打壓越來越強，甚至造成台灣不能參加東京奧運。

事實上東奧正名公投連署的負面影響已發生，就是原訂由台中市主辦的2019東亞青運已經停辦，壓縮年輕運動員的比賽機會，相當不利。但一路領軍東奧正名公投的紀政卻大言不慚地表示，沒關係，台灣可以自己舉辦比賽啊，誰怕誰！

台中市長林佳龍和行政院政務委員張景森進一步宣布，明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」，一方面為年輕選手創造一個國際競賽的舞台，另一方面也是為台灣建立運動品牌；這項賽事預計邀請亞洲及環太平洋國家選手參加。

東亞青運是奧運系統的運動賽事，選手的成績納入正式紀錄，台中有意自辦的亞太青運，是否能得到國際承認、能吸引到什麼樣水準的運動員參與，蔡政府不敢做任何承諾，只能空泛地說：「相信全球愛好體育的國家都會支持。」

中華奧會前主席蔡辰威則認為，根本就是「凱子比賽」，因為2020有東京奧運，一軍選手不可能參加這種突然出現、名不見經傳的比賽；屆時台灣全程買單食宿機票，只能吸引不知幾流的運動員；辦這樣的運動賽事，意義何在？

陸客不來，蔡政府對東南亞旅客慷慨補貼、放寬免簽，就為了頂住千萬觀光客的人數；辦不成東亞青運，就砸錢辦個三腳貓運動會，拜託外國選手來台灣跑跑跳跳兼觀光。

為了保住蔡政府的面子，台灣人民還要做多少次冤大頭？

(中國時報)