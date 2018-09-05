以和與合應對大陸攻勢

2018年09月05日 04:11 中國時報 黃清龍

繼31項惠台措施後，本月起大陸又開放在大陸的台灣人申辦居住證，為落實同等待遇與增進兩岸社會融合跨出重要一步。這是大陸在斷交、巡航之外，對台展現軟硬兩手策略的最新單邊作為，自然引起台灣方面高度關注。

陸委會特別發布長達近2000字的新聞稿，要點包括：一、批評這是大陸對台統戰措施的一環，暗藏內國化與矮化我主權地位的政治圖謀；二、提醒申領後將有課稅等風險；三、警告領證者未來將面對更多的監控與隱私暴露；四、強調將進行必要管理，包括增訂申報登記制度，及檢視調整申領者的權利義務衝突等。

不過陸委會也承認，因申辦居住證者無須在大陸設籍，並無違反《兩岸人民關係條例》之規定，因此不會有註銷台灣戶籍的問題。一些親綠學者則稱，北京未來必將以台胞居住證取代台胞通行證，並逐步逼迫國際組織、外國政府、企業，要求台灣人在各種場合配合出示該證件，迫使台灣人對外宣稱自己為「中國公民」，達到在國際場合消滅台灣主權的目的。因此要求政府應以「雙重國籍」相關規定加以管理。

不能說他們是杞人憂天，大陸確實可能朝此方向去做，居住證恐怕只是一個開端，後續大陸將會根據這個身分的認定提出更多措施，吸引台灣人留在大陸生根發展。問題是面對大陸這一措施，蔡政府基本上無計可施，陸委會只能柔性勸阻，呼籲民眾申領前應停、看、聽。

居住證問題顯示，兩岸對等協商的時代已經過去，大陸未來將採取更多單邊作為，在兩岸尚未完成「程序統一」之前，逐步落實「實質統一」。而在大陸的磁吸之下，將有越來越多台灣人「離土」定居大陸，接受「兩岸一中」、承認自己是中國人，形成類似鄧小平改革開放「先讓一部分人富起來」的效果。未來所謂的台灣人，將分成在大陸與在台灣兩大類，如果當局採行嚴格的國籍認定，兩類台灣人的對立與矛盾將更加凸顯，形成台灣新的「國籍問題」。

對此刻還在以「減法」進行所謂轉型正義的民進黨政府，這是一記當頭棒喝。盲人可見的事實是，不管蔡政府如何在內部竭力去中國化，台灣就是脫離不了中國，因為中國已經不是過去的中國，兩岸關係也已經不是過去的兩岸關係。在天然獨世代搶刷中國大陸履歷的時候，不要說老台獨把對岸當作黑洞、希望台灣離它越遠越好的幻想已經破滅，甚而隨著兩岸此消彼漲距離越拉越大，所謂的大屋頂理論、一中三憲等建立於兩岸對等前提下的統合主張，也已經越來越失去現實上的意義。

為今之計，台灣必須認清事實並接受現實，所謂現狀根本不可能永遠維持，「統一」終究是必須面對的問題。台灣應當放棄獨立偏安的思維，勇敢地面對統一問題，把統一當手段，和平為目標，並以「如何統一」作為最高戰略，要求對岸以民主程序（公民投票），作為兩岸統一的必由之路，藉此讓台灣的民主現狀得以維繫，同時給予大陸體制自我完善的時間與空間。這才是應對大陸軟硬攻勢的根本之道。

(中國時報)