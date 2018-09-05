林佳龍涉賄 檢調別裝睡

2018年09月05日 04:11 中國時報 吳威志

民進黨籍台中市長林佳龍參選連任，但遭到國民黨參選人盧秀燕陣營爆料，林佳龍於大梨山後援會成立大會上，以海陸大餐宴請支持者，似已涉及賄選。另又遭質疑假借公務行程，帶領副市長、局長多人陪同逐桌拜票，已違反《行政中立法》規定。

台中市政府回應，該活動為後援會舉辦，與會者均為後援會成員，絕非一般民眾，更無對價關係。但盧秀燕陣營出具影片與相片證明，林佳龍到場致詞、授證，並有大餐且逐桌拜票，現場高喊當選。顯與一般選舉係供不特定對象食用炒米粉、大鍋飯方式不同；以當天餐會平均每人對價關係是400至500元。

前法務部長羅瑩雪認為，根據相關的影片、照片顯示，「事證充分檢調應該不難偵辦」。事實上，台北地方法院97年曾有過選訴字第2號判決，顯然公務人員是必須中立的。

惟該判決認為候選人或其支持者與有投票權人是否「約定」投票意思合致，應該審慎認定。若是活動場合中「致贈相當價值之物品，且出現支持某特定候選人之助選言論，不問物品發放之來源、活動舉行之動機是否確與選舉有直接密切之關聯、在場之人主觀上有無認識所收受財物係屬賄賂等情，一律以投票行賄罪論擬。」

至於「對價關係」與所交付之利益或財物之價值多寡，雖為判斷重要參考，但非唯一依據；還需積極證明行賄之意思。所以，如果單純候選人本身或其支持者當場之請託、拜票之言語，與一般到他人舉辦之婚喪喜宴現場時所為舉動相同，應係選舉期間之正常選舉活動。

如果超乎一般經費或正常舉動，則另當別論。2006年雲林地方法院曾經判決，前雲林縣議長被控以免費餐會招待，席開15桌餐費總金額為6萬6000元，並帶領高呼立委候選人當選行為，認定涉有賄選，8人全遭判刑。

其次，探討《公務人員行政中立法》適用對象，包含陪同的市府各局處長在內。雖然銓敘部曾函釋，局長如非屬政務職，即為中立法之適用對象；如屬政務職在《政務人員法草案》尚未立法前，僅應「注意身分上之特殊性及職務上之義務性，不宜從事違反行政中立之政治活動或行為。」不過，行政院函請各縣市轉頒之規定，仍條列了各機關政務人員及遴聘之人員為《行政中立法》第17條第9款規定準用對象，亦應嚴守行政中立。

後援會成立並非執行職務，局處首長不得從事政治活動或拜票。當然，林佳龍是民選首長身為公眾人物又是號稱「民主進步」黨要角，切不可以身試法。然若違法事實確漕，檢調機關也不可縱容。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)