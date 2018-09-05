2018年09月05日 04:11 中國時報 彭蕙仙

宮廷劇或稱宮鬥劇蔚為風潮，收視率迭創新高，也成為街頭巷尾的話題，甚至形塑社會的美感趨勢與標準。不過，一如宮鬥劇這個類型的名稱所提示的，這類戲劇花費大量篇幅和力氣著墨於深宮大院裡的人際關係，糾葛不斷、機鋒相間，複雜有之卻深遂不足，欠缺思想遑論格局。

陸劇的大手筆製作，讓人驚嘆於美學的考究，但這也是一種成癮行為，讓製作方耽溺，也讓觀眾麻痺。文勝於質的終極影響是造成審美疲勞，甚至喧賓奪主。

較之日本的大河劇，常常企圖把日本當下的處境放在規格更大的世界裡，進行一種平行的較量，甚至常有後設的省思，而不僅僅是圍繞在日本皇室或幕府裡的人事物裡糾纏不休；華劇（陸劇、台劇）則顯然對小圈圈裡的愛恨情仇興趣不正常的高。

如果現在是華劇、宮鬥劇的發軔初期，能做到夠美、夠炫，也就夠了，但此刻顯然不是。為什麼觀眾要一再看同樣一批皇親貴冑間的針鋒相對、鬥爭腐敗呢？為什麼華劇的編劇就是走不出宮闈高牆的權力遊戲、走不出鶯燕呢喃的兒女之情呢？

大量的劇本賭在這裡，究竟是因為這可以描繪人心還是因為這樣可以麻醉人心？我們是不是花了過多的時間和力氣和精神去理解那個時代，而且還常常是用一種扭曲的眼光去觀看？

如果我們的娛樂大餐裡一定要有宮鬥劇，可不可以放點如日本大河劇裡那些可以提供不同營養成份的菜色呢？別讓宮廷劇裡的人物總是只有彼此間的爾虞我詐、高來高去、你死我活、癡癲多情、背叛寡義。那些年的攻略，那些美人的心計，結果必然外溢，或者影響朝代興盛，或者影響國族命運；或者說，反之亦然。在這些深宮裡所進行的權鬥與歡愛，實際上也被日益嚴峻的外在環境所牽動。所以，宮鬥真應該要走出宮廷！

儘管日本大河劇裡的人物說的是今日人們在日常生活中不常使用的語言，裡頭人物的性格也不見得是市井尋常，但是觀看大河劇卻總能感受到時代的氣息，劇裡人物的呼吸更彷彿就在眼前。這不只是編劇的能耐，更是觀眾對製作方所形成的鞭策力量。

華劇的觀眾卻太順從了，餵啥吃啥。於是宮廷劇讓人感覺彷彿是自外於人間，裡頭的男人和女人更似乎是存在於真空的環境裡，美如雕像、遠如冥王星。不切實際，戲就是戲。

更重要的一點是，看宮鬥劇的心情是揪結的、是沒有救贖力量的。因為這類戲劇太著力於描寫人物間的暗黑虐心；負面情緒飽滿，正面能量少之又少、以至於付之闕如。

所以宮鬥劇真該加上警語：觀賞過量、有礙身心健康。作為觀眾，能不看就盡量少看吧。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)