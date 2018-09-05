人狐戀慶中秋

《界牌關傳說》由孫翠鳳（右）飾演羅通，搭配新生代陳昭婷扮屠爐公主。（明華園總團提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
《濟公活佛之雪狐情》場景華麗，曾應邀赴歐、亞和大陸等地，演出超過千場。（明華園總團提供）

闊別10年，明華園總團應新加坡濱海藝術中心之邀，二度受邀參加「藝滿中秋」藝術節，這也是今年「藝滿中秋」唯一一檔歌仔戲演出。濱海藝術中心在明華園總團眾多戲碼中指名招牌大戲《濟公活佛之雪狐情》，該劇已經征戰無數國際舞台，演出字幕已譯成中、英、日、德、法等5國語言，要用這齣戲與新加坡觀眾來段驚天動地的「人狐戀」。

招牌戲秀特技 已征戰多國

明華園總團團長陳勝福說，原創於1983年的《濟公活佛之雪狐情》，曾先後應邀到歐洲、亞洲和大陸等地演出，受到各地觀眾的熱烈歡迎，至今演出超過千場。劇本借用小說傳奇人物濟公貫穿全劇，巧妙融合真實與虛幻，「全劇有展現明華園總團拿手的高空特技秀，也運用了現代劇場與電影的聲光技巧，希望為觀眾打造出鮮豔眩目的舞臺效果。」

《濟公活佛之雪狐情》描述修煉千年的白狐狸與修煉百年的桃樹精化身為人下凡間，白狐陰差陽錯的在一場葛家比武招親的擂台賽上勝出，同葛家小姐一見鍾情，決意成親。然而，神仙呂洞賓惟恐妖孽危害人間，就獻計要葛家向白狐索取聘禮3件，包括以狐皮當新娘披肩。

白狐為了愛情，寧可忍痛剝下身上毛皮放棄千年道行！濟公為其真情所動，願助他完成3件難事，但呂洞賓不允，2神仙因此對立，引發久久不歇的仙界大戰。

濟公鬥呂洞賓 只為雪狐情

明華園總團明年即將歡慶成團90年，是台灣規模最大也最著名的歌仔戲團，演員陣容堅強，包括歌仔戲無敵小生孫翠鳳和陳勝在，當家花旦鄭雅升等。陳勝福說，《濟公活佛之雪狐情》問世超過30年，「在台灣很少有作品發表超過30年，依舊在大街小巷演出；不但如此，還進入國家表演藝術殿堂與國際舞台，歷久彌新，《濟公活佛之雪狐情》越演越盛，我們覺得很光榮。」

這次新加坡演出該劇，不少台灣及大陸鐵粉已準備組團前往，一過戲癮。這次明華園除了濱海藝術中心大劇院售票演出之外，也將表演舞台從台上延伸到當地社福機構及安養中心，義演兩場，陪伴沒有辦法進到劇場內欣賞演出的長者歡度佳節。

演出將於9月21日舉行，地點在濱海藝術中心劇院。

(中國時報)

連2年823奪金 李智凱直呼爽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。