2018年09月05日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

《濟公活佛之雪狐情》場景華麗，曾應邀赴歐、亞和大陸等地，演出超過千場。（明華園總團提供）

闊別10年，明華園總團應新加坡濱海藝術中心之邀，二度受邀參加「藝滿中秋」藝術節，這也是今年「藝滿中秋」唯一一檔歌仔戲演出。濱海藝術中心在明華園總團眾多戲碼中指名招牌大戲《濟公活佛之雪狐情》，該劇已經征戰無數國際舞台，演出字幕已譯成中、英、日、德、法等5國語言，要用這齣戲與新加坡觀眾來段驚天動地的「人狐戀」。

招牌戲秀特技 已征戰多國

明華園總團團長陳勝福說，原創於1983年的《濟公活佛之雪狐情》，曾先後應邀到歐洲、亞洲和大陸等地演出，受到各地觀眾的熱烈歡迎，至今演出超過千場。劇本借用小說傳奇人物濟公貫穿全劇，巧妙融合真實與虛幻，「全劇有展現明華園總團拿手的高空特技秀，也運用了現代劇場與電影的聲光技巧，希望為觀眾打造出鮮豔眩目的舞臺效果。」

《濟公活佛之雪狐情》描述修煉千年的白狐狸與修煉百年的桃樹精化身為人下凡間，白狐陰差陽錯的在一場葛家比武招親的擂台賽上勝出，同葛家小姐一見鍾情，決意成親。然而，神仙呂洞賓惟恐妖孽危害人間，就獻計要葛家向白狐索取聘禮3件，包括以狐皮當新娘披肩。

白狐為了愛情，寧可忍痛剝下身上毛皮放棄千年道行！濟公為其真情所動，願助他完成3件難事，但呂洞賓不允，2神仙因此對立，引發久久不歇的仙界大戰。

濟公鬥呂洞賓 只為雪狐情

明華園總團明年即將歡慶成團90年，是台灣規模最大也最著名的歌仔戲團，演員陣容堅強，包括歌仔戲無敵小生孫翠鳳和陳勝在，當家花旦鄭雅升等。陳勝福說，《濟公活佛之雪狐情》問世超過30年，「在台灣很少有作品發表超過30年，依舊在大街小巷演出；不但如此，還進入國家表演藝術殿堂與國際舞台，歷久彌新，《濟公活佛之雪狐情》越演越盛，我們覺得很光榮。」

這次新加坡演出該劇，不少台灣及大陸鐵粉已準備組團前往，一過戲癮。這次明華園除了濱海藝術中心大劇院售票演出之外，也將表演舞台從台上延伸到當地社福機構及安養中心，義演兩場，陪伴沒有辦法進到劇場內欣賞演出的長者歡度佳節。

演出將於9月21日舉行，地點在濱海藝術中心劇院。

(中國時報)