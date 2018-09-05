連2年823奪金 李智凱直呼爽

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳筱琳 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

2018雅加達-巨港亞運2日閉幕，中華代表團4日上午接受蔡英文總統接見、中午出席返國餐會，幾位奪牌選手分享亞運心得，體操鞍馬金牌選手李智凱透露，自己去年的8月23日在世大運拿下鞍馬金牌，今年的8月23日竟然又在亞運鞍馬摘金，823對他而言成了永難忘懷的「金牌紀念日」。

李智凱笑著說：「雅加達亞運體操男子鞍馬個人賽，我在場上完成全套動作後，內心非常開心，現在回想奪金過程，感想就是一個字：『爽！』能夠達成自己設定的里程碑，真的很開心，巧合的是，去年世大運奪金和今年亞運都是8月23日，讓我永生難忘這一天！」

受到國內民眾歡迎的「舉重女神」郭婞淳，也是4日返國餐會的主角之一，心情相當放鬆的她，也發揮不同於舉重場上的幽默感、進行自我推薦，她可愛地說：「讓我們歡迎『最美掌旗官』郭婞淳！謝謝給我這個榮幸擔任中華隊開幕典禮進場掌旗官，我一開始蠻緊張的，害怕旗子捲起來，還好旗子順利飄揚，當下我的感覺很不一樣，有種中華隊會像我手中的旗子一樣『旗開得勝』！」

郭婞淳還透露自己的未來規畫，「我也要謝謝空手道選手文姿云，原本我打算2020東京奧運後退役，但是看到她好不容易衛冕成功，締造二連霸難得一見的成就，也讓我萌生2022杭州亞運也要尋求衛冕的目標，下一步先邁向兩年後東京奧運，再把這份鬥志延續到4年後亞運。」

在田徑男子200公尺跑出一面銀牌的「台灣最速男」楊俊瀚表示，「當時因為奮力衝刺，通過終點時跌了一跤，當下感覺挺糗的，自己後來還哭又覺得自己更醜，但是我也從這次亞運學到，比賽場中摔倒如何再站起來，運動這條路上沒有一帆風順，我們會跌倒也會站起來。」

(中國時報)