40分鐘賣600萬 田躍民馬到成功

2018年09月05日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

以塑馬聲名大噪的大陸藝術家田躍民，作品近年更經常被作為國禮送給外籍元首，企業家馬雲也以逾百萬人民幣的價碼請他塑像。近日田躍民的銅雕作品《馬到成功》獲邀在台灣的購物台銷售，也有40分鐘內銷售額達600萬元台幣的成績。田躍民表示：「不論塑馬或塑人像，重點都在基本功，手上要能掌握住科學性和規律。」

田躍民早期在中國國家博物館任職時便以其雕塑作品頗具名聲，而後也曾自行創業而經歷過一段量產拚低價的波折，在工程意外後他回歸初心，遂由馬入手，潛心塑馬、畫馬，「至今每年畫馬超過1萬件，塑馬也超過100件。」這便是他口中的基本功。

田躍民自謙表示：「只是手藝人！」看重的是大量練習、摸索，曾有學生問他重覆畫一樣的主題煩不煩，他則表示，如果只看畫得準不準，那畫3張就煩了，但畫其實更多的是感受和體悟，「是探討的過程就永遠不煩。」

田躍民以塑馬揚名，中國嘉德評鑑家華義武曾評價「徐悲鴻的馬是畫在紙上的活馬，而田躍民的馬是塑出來的活馬。」但他畫馬卻曾被身為知名藏家的馬雲大為激賞，曾評價「早就聽說你馬畫得好，沒想到畫得這麼好！」從立體到平面，田躍民認為要掌握到氣韻，需要將西方的理性與東方的感性結合。

從塑馬到塑人像，田躍民曾為前美國總統歐巴馬、前聯合國祕書長潘基文、前日本首相鳩山由紀夫等塑像，相較之下人像更重感受，田躍民打趣：「就像打靶，不是靠瞄準而是靠感覺。」

(中國時報)