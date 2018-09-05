屠爐公主苦戀 孫翠鳳母女秀

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中國時報
／台北報導

新加坡「藝滿中秋」邀演之後，明華園總團馬不停蹄，隔天就返台準備台藝大「大觀表演藝術節」開幕《界牌關傳說》的演出。明華園總團長陳勝福表示，今年中秋很忙碌，由於兩檔演出只差1天，「幸好新加坡和台灣的距離不算太遠，我們出動兩組舞台技術團隊與演員搭機趕場，一定要將精采表演呈現在台灣鄉親面前。」

《界牌關傳說》改編自傳統戲《羅通掃北》，敘述羅通與屠爐公主的一段雋永的異國戀情，這也是國家文藝獎得主陳勝國早期代表作之一，堪稱東方版《羅密歐與茱麗葉》。

劇情敘述一對異國情侶，因政治立場的對立與受老舊封建思想的束縛，有情人無法成眷屬，最後女主角屠爐公主得知鴛鴦夢碎後自刎以求完節，男主角羅通為信守與公主的承諾，坦然面對生死約定。羅通最後如巨人般倒下，而界牌關卻因人們的背信，傾倒頹圮在自己撩起的戰火中。

《界牌關傳說》這次啟用新生代演員擔綱要角，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，除了明華園總團的新生代陳昭婷、陳昭賢、李郁真、周淳安、陳子豪（9／23）、孫詩珮（9／24）之外，更特邀金鐘獎戲劇節目男配角蘇達暨明華園戲劇家族聯合演出，演出陣容堅強。

明華園總團《界牌關傳說》將於台藝大「大觀表演藝術節」開幕演出，時間是9月23日至24日，地點在台藝表演廳。

(中國時報)

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