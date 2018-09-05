張菲復出搶金鐘勢在必得

2018年09月05日 04:11 中國時報 報導林彥君

GINO（右起）、孫協志昨被張菲的幽默逗得哈哈大笑，左為洪都拉斯。（盧禕祺攝）

張菲主持的《綜藝菲常讚》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，將和胡瓜、許效舜、黃子佼、馬世芳等人搶獎，他4日與助理主持人孫協志、洪都拉斯、GINO、撒基努出席記者會，張菲坦言入圍就是要拿獎，「入圍就是得獎，那是騙人了。」

張菲入圍過8次、拿過2座金鐘主持人獎，他說以前入圍時很怕陪榜，但今年是他暌違7年復出主持，期間又傳出節目岌岌可危，他這次對拿獎勢在必得，認為自己的入圍讓典禮更有新鮮感：「今年入圍是一劑強心針，覺得很快樂。」

張菲不以師父自居

他和胡瓜、吳宗憲、張小燕被稱為「三王一后」，今年張小燕沒有入圍令他深感可惜，「這次入圍少了勁敵！」他認為吳宗憲的個人風格受到市場青睞，徒弟胡瓜則在各型態的節目努力奮鬥，但他謙稱對胡瓜不會以師父自居，大家的奮鬥和他並無直接關係，「戰敗也要敗在自己人手下，才會心甘情願，至於得不得獎，線上一起入圍的人都跟我有淵源，我都會很高興。」

孫協志的媽媽孫麗鈞因不滿前夫外遇離婚後，對孩子不聞不問，日前向媒體爆料對前夫的不滿，張菲認為孫協志長相帥、正派且有才華，不應受新聞事件影響，「他是超過30歲的人，上一代的事早已和他無關，家務事又跟上一代有關，這部分我不便置喙。」

孫協志避談家務事

孫協志主持的《飢餓遊戲》入圍金鐘益智實境節目主持人獎，昨是他在事件爆發後首次露面，在記者會中和張菲約好，若拿獎就要上《飢餓遊戲》；他不時被張菲的幽默逗得哈哈大笑，但被問到家務事又馬上收起笑容說：「不回應這個好不好？」經紀人也表示：「藝人家務事，不作回應，謝謝關心。」

(中國時報)