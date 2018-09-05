2018年09月05日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

瑪莉亞隨師父胡瓜入圍金鐘，非常開心。（粘耿豪攝）

胡瓜（瓜哥）主持的《歡樂智多星》入圍本屆金鐘益智及實境節目主持人獎，將與吳宗憲主持的《綜藝玩很大》及徐乃麟、曾國城的《天才衝衝衝》對決，瓜哥4日表示每位入圍者都是勁敵，自己則抱持平常心，而他主持的《綜藝大集合》也入圍綜藝節目主持人，對上師父張菲（菲哥），他表示已參與金鐘盛會20幾年，有沒有得獎真的沒關係，最看好菲哥得獎，「菲哥復出就入圍金鐘，若能得獎也是實至名歸。」

今年已是瓜哥第12年入圍金鐘，卻只拿過1次獎，他笑說每年參加金鐘「都是起來讓位，跟得獎說恭喜」，其他時間都是坐在台下，「命中率」很低，但不管得不得獎都一定會參加，「因為我們是演藝圈的一份子」。

瓜哥認為金鐘是演藝圈盛事，老朋友見面打打招呼，輕鬆共度一個晚上，「也許有失落、也有得獎，失落沒有關係，第二天太陽升起還是要認真工作」，他說今年入圍的2個節目都有新人，像瑪莉亞入行6年，謝忻10年，雖很期望她們能得獎，但他直言：「沒信心會得獎。」

他的徒弟瑪莉亞首次入圍金鐘，之前她陪師父去好幾次金鐘盛會，但都是一起在台下觀禮，「當過主持人、頒獎人、入圍者，就是沒機會上台，所以很期望師父能順利上台領獎。」

(中國時報)