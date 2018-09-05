黑木瞳著迷台灣「2天1夜也要玩」

2018年09月05日 04:11 中國時報 專訪溫博鈞（東京傳真）

昨甫獲蒙特婁國際影展最佳男主角獎的館廣（左）與黑木瞳飾演夫妻，有許多精彩對手戲。

《退而不休》完成發表會為呈現「退休就像生前告別式」主題，竟別出心裁將舞台設置成告別式會場。

日片《退而不休》探討日本高齡社會衍伸出的熟年夫婦問題，由黑木瞳與資深演員館廣攜手飾演夫婦，加上廣末涼子添花，是部讓人笑淚交織的溫馨喜劇。黑木瞳在片中面對退休而生活大轉彎的老公，雖付出全力支持，但又面對重重現實難關，是現代日本社會許多夫婦的真實寫照。

黑木瞳為自己的角色「千草」發聲：「這真的是部可讓人好好想想退休夫婦相處之道的電影。」1991年結婚的她，認為自己與角色有許多重疊之處，「我也會跟千草一樣，老公就算退休，也希望他繼續尋求新人生、活躍地過生活。」至於真實生活的老公退休時，會怎麼去支持他？她不禁大笑：「我自己也還不知道！」

以電視劇《危險刑事》系列走紅的館廣，在《退而不休》飾演黑木瞳的老公「壯介」，黑木瞳對戲中老公讚譽有嘉，「最讓我感覺有趣的就是他了，既垂頭喪氣、又力圖再起、但又掩不住那股失落，再加上又跟廣末涼子的角色戀愛，很多演出著實讓我大笑。」

該片導演中田秀夫，是以《七夜怪談》與《鬼水怪談》嚇壞無數人的恐怖大師，《退而不休》是黑木瞳繼《鬼水怪談》後再次與中田秀夫合作，「從恐怖片到這部溫馨喜劇，他的導演方法並無太大改變，不過對演技十分要求，是十分讓大家信賴的導演，拍攝現場也非常愉快。」

說到這，黑木瞳話題一轉：「當年《鬼水怪談》時我就去了台灣宣傳啊！從那之後我就常私下去台灣見朋友。有人看到我就會說『黑木瞳、黑木瞳』，還有人說『不錯唷！』」秀了幾句發音漂亮的中文。

電影21日在台上映

黑木瞳自爆曾在台灣買了「能量寶石」，還花了不少時間跟店家討論，寶石是否有效？黑木瞳速答：「有啊、有啊！」而台灣的藝人朋友去日本時，也常和她相聚，「像是張震前陣子帶著太太和小孩來東京，我們見了面，也聊了很多台灣的事。」

她也回憶2014年演出吳宇森執導的《太平輪》時，曾與多位台灣影人合作，從他們口中對台灣有了更多認識。日前她出席了在東京舉行的「台灣精品展」開幕式，身著高雅的淺桃紅色旗袍的她致詞時說：「就算2天1夜我也要去台灣玩！」愛台之情溢於言表。

黑木瞳向台灣讀者們推薦《退而不休》：「這部片的日文片名雖意為『結束的人』，但其實想傳遞給大家的訊息是『人絕對不會結束』，我希望能藉著這作品喚起正在低潮的朋友們：要永遠耀眼地活下去！ 」電影9月21日在台上映。

(中國時報)