五月天石頭使壞躍釜山影展

劉以豪展現少見的憂鬱形象，有望吸引不少韓國粉絲捧場該片。

友善列印
中國時報
報導
石頭（左）挑戰反派角色，以跋扈態度威脅李鴻其。

韓國釜山影展4日公布入圍名單，6部長片獲選「亞洲之窗」單元，包含蔡明亮執導《你的臉》、邱澤主演《誰先愛上他的》、吳慷仁動作新片《狂徒》、何蔚庭執導《幸福城市》、《十年台灣》以及《自由行》，皆有機會角逐去年剛成立的金智奭獎。劉以豪主演的《比悲傷更悲傷的故事》則獲選參加「Open Cinema」單元。

台灣短片和紀錄片表現也不遑多讓，共6部入選「超廣角」單元，導演李永超的《莉莉》入圍亞洲短片競賽，《祝我好好孕》和《潰爛 癒合 掩藏》入圍紀錄片競賽，還將放映《未來無恙》、《楔子》以及台灣與尼泊爾合作的《超凡小僧》。

《幸福》跨3國製作

名導蔡明亮《你的臉》日前已在威尼斯影展首映，並獲選本屆金馬閉幕片；《誰先愛上他的》則是今年台北電影獎大贏家，導演徐譽庭表示希望趁此氣勢，能有機會在金馬獎和其他華語片競爭獎項；《狂徒》導演洪子烜表示，近年韓國動作犯罪電影執行度極為強大，激勵他更要堅持拍出具濃厚台灣在地味的動作電影。

導演何蔚庭暌違8年再度推出新作《幸福城市》，該片由台、韓、法跨國製作，首發布電影前導預告，其中最讓人意外的是「五月天」石頭壞到骨子裡的畫面，對著李鴻其耍狠模樣，讓影迷見到他截然不同的一面。釜山影展將於10月4日至13日舉行。

(中國時報)

黑木瞳著迷台灣「2天1夜也要玩」 C.T.O初登亞洲音樂節嗨翻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。