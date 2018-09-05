五月天石頭使壞躍釜山影展

2018年09月05日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

石頭（左）挑戰反派角色，以跋扈態度威脅李鴻其。

韓國釜山影展4日公布入圍名單，6部長片獲選「亞洲之窗」單元，包含蔡明亮執導《你的臉》、邱澤主演《誰先愛上他的》、吳慷仁動作新片《狂徒》、何蔚庭執導《幸福城市》、《十年台灣》以及《自由行》，皆有機會角逐去年剛成立的金智奭獎。劉以豪主演的《比悲傷更悲傷的故事》則獲選參加「Open Cinema」單元。

台灣短片和紀錄片表現也不遑多讓，共6部入選「超廣角」單元，導演李永超的《莉莉》入圍亞洲短片競賽，《祝我好好孕》和《潰爛 癒合 掩藏》入圍紀錄片競賽，還將放映《未來無恙》、《楔子》以及台灣與尼泊爾合作的《超凡小僧》。

《幸福》跨3國製作

名導蔡明亮《你的臉》日前已在威尼斯影展首映，並獲選本屆金馬閉幕片；《誰先愛上他的》則是今年台北電影獎大贏家，導演徐譽庭表示希望趁此氣勢，能有機會在金馬獎和其他華語片競爭獎項；《狂徒》導演洪子烜表示，近年韓國動作犯罪電影執行度極為強大，激勵他更要堅持拍出具濃厚台灣在地味的動作電影。

導演何蔚庭暌違8年再度推出新作《幸福城市》，該片由台、韓、法跨國製作，首發布電影前導預告，其中最讓人意外的是「五月天」石頭壞到骨子裡的畫面，對著李鴻其耍狠模樣，讓影迷見到他截然不同的一面。釜山影展將於10月4日至13日舉行。

(中國時報)