黃舒駿當推手 打造左伊玄出道

2018年09月05日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

左伊玄任大陸知名企業董事，如今終於一圓歌唱夢想。

黃舒駿近幾年多在大陸發展。（資料照片）

左伊玄日前推出單曲〈這是我的幸福〉，幕後推手是久違歌壇的才子黃舒駿，黃舒駿為她詞曲創作、親自執導MV，他感性表示：「經過這幾個月、多少不眠的夜，我必須記錄這個時刻，上一次我為女歌手訂做詞曲、拍MV已是15年前！因為她（左伊玄）感動了我，不只是歌聲，還有她的人生，來日方長，希望她能堅定的走下去！」

左伊玄以細膩嗓音詮釋〈這是我的幸福〉，猶如妻子寫給丈夫的情書，歌詞含蓄又能將思念表達得淋漓盡致，唱出細水長流的情感；該曲MV日前在台北小巨蛋外側大螢幕強力曝光，廣告播放當天，小巨蛋正巧進行五月天的超犀利趴活動，在場觀眾紛紛好奇她是誰。

打造企業家成藝人

得知左伊玄創下相當高的詢問度，黃舒駿開心表示，身為新人的左伊玄有幸與台灣天團五月天同場，這是好兆頭！大陸歌手崔恕透過網路看到左伊玄的MV在小巨蛋曝光，也忍不住問：「誰的作品這麼拉風？登上了小巨蛋的大屏幕，印象中已經多年沒看過唱片廣告了！」

左伊玄畢業於四川音樂學院，爾後再赴中國音樂學院進修，現任大陸知名企業董事，事業有成、家庭幸福。她一直沒放棄歌唱夢想，去年在公益晚會上經友人介紹與黃舒駿結緣，黃得知她愛唱歌且嗓音動人，促成這次合作。她上個月以歌手身分正式出道，是黃舒駿親手操刀、打造企業家成為藝人的首例。

(中國時報)