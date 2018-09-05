黃舒駿當推手 打造左伊玄出道

左伊玄的MV日前登上台北小巨蛋外大螢幕。（翻攝自微博）

友善列印
中國時報
報導
左伊玄任大陸知名企業董事，如今終於一圓歌唱夢想。
黃舒駿近幾年多在大陸發展。（資料照片）

左伊玄日前推出單曲〈這是我的幸福〉，幕後推手是久違歌壇的才子黃舒駿，黃舒駿為她詞曲創作、親自執導MV，他感性表示：「經過這幾個月、多少不眠的夜，我必須記錄這個時刻，上一次我為女歌手訂做詞曲、拍MV已是15年前！因為她（左伊玄）感動了我，不只是歌聲，還有她的人生，來日方長，希望她能堅定的走下去！」

左伊玄以細膩嗓音詮釋〈這是我的幸福〉，猶如妻子寫給丈夫的情書，歌詞含蓄又能將思念表達得淋漓盡致，唱出細水長流的情感；該曲MV日前在台北小巨蛋外側大螢幕強力曝光，廣告播放當天，小巨蛋正巧進行五月天的超犀利趴活動，在場觀眾紛紛好奇她是誰。

打造企業家成藝人

得知左伊玄創下相當高的詢問度，黃舒駿開心表示，身為新人的左伊玄有幸與台灣天團五月天同場，這是好兆頭！大陸歌手崔恕透過網路看到左伊玄的MV在小巨蛋曝光，也忍不住問：「誰的作品這麼拉風？登上了小巨蛋的大屏幕，印象中已經多年沒看過唱片廣告了！」

左伊玄畢業於四川音樂學院，爾後再赴中國音樂學院進修，現任大陸知名企業董事，事業有成、家庭幸福。她一直沒放棄歌唱夢想，去年在公益晚會上經友人介紹與黃舒駿結緣，黃得知她愛唱歌且嗓音動人，促成這次合作。她上個月以歌手身分正式出道，是黃舒駿親手操刀、打造企業家成為藝人的首例。

(中國時報)

C.T.O初登亞洲音樂節嗨翻 曾沛慈撞臉傅恆「不想變男」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。