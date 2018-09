2018年09月05日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

周湯豪3日發行單曲〈I AM THE MAN〉,他在MV中化身警探調查命案現場,把命案現場的概念呼應歌詞中的Game(比賽),並提到「All I Do Is Win」(我戰無不勝)、「不給對手任何的機會」,他透過豐富的創意設定與巧思勾勒出「我會一次又一次地主宰著迎面而來的挑戰」,大展霸氣態度。

周湯豪在2016年以〈帥到分手〉大受歡迎,今夏以嶄新的選手身分挑戰大陸饒舌音樂節目《中國新說唱》,已殺進6強。他在洛杉磯文化熏陶下成長,用說唱的方式、最真實的文字吐露出自己的心聲,也是對於被外界貼標籤,最直接的回應。

合作索尼盼再攀高峰

〈I AM THE MAN〉MV腳本由周湯豪與新銳導演謝乾乾討論而成,周湯豪巧妙地以命案現場帶出「Kill」凶殺與主宰的關鍵雙關詞,並在一閃而過的《中國新說唱》金色項鍊畫面後,銜接著命案現場的景象。

索尼音樂首次與太陽娛樂合作周湯豪的數位單曲〈I AM THE MAN〉,會有這次的合作,是因為索尼過往對於不同音樂類型,有非常成功的操作經驗,希望藉由此次合作,能讓藝人在數位音樂上締造更好的成績,登上另一個高峰。

