孫睿不羨昆凌早婚當媽

「ALL-RANGE」由妤涵（左起）、亭蘭、孫睿組成，日前發行EP《初次見面》。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
孫睿（左起）曾受邀參加閨蜜昆凌與周杰倫在英國的婚禮。（取材自微博）

「ALL-RANGE」由孫睿、妤涵、亭蘭組成，3人平均年齡23歲，日前發行首張EP《初次見面》，她們表示現在都是單身，孫睿已單身逾5年，她說，父母的家教很嚴，至今都不准她交男友，她國中時曾跟學長交往過，父母得知後大發雷霆，母親還在她的床邊淚崩：「妳為甚麼要騙媽媽？」

孫睿透露當下很意外，沒想到父母會這麼介意她談戀愛，她當時是用即時通跟學長聊天，她說：「跟學長沒有很熟，國中時不大懂什麼是戀愛，純純的愛。」被父母發現戀愛後，不久就跟學長分手了。

亭蘭把關妤涵戀情

她今年25歲，身為高雄人的她，現在在台北努力演藝事業，父母都住在高雄，家人雖沒有陪在身邊，她每天都會跟父母通話，父母希望她28歲後再戀愛，她則表示順其自然。

孫睿曾當好友昆凌的伴娘，對於昆凌21歲就嫁周杰倫，她不羨慕：「以前小時候會希望趕快結婚生小孩，現在就不會，專心工作。」

而妤涵、亭蘭都單身約2年多，妤涵表示出道後，滿想談戀愛，直說：「我覺得戀愛對唱歌會有幫助，希望能遇到疼愛我的人。」

亭蘭則爆料妤涵的個性太單純、很容易相信別人，「妤涵如果交男友，我們一定要先過目。」展現親姊妹般的好感情。

(中國時報)

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