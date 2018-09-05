中島美嘉12月開唱 挺寶島LGBT平權

中島美嘉將特別為12月台灣演出構思內容，要讓大家都能樂在其中。

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中國時報
報導溫博鈞

歌手中島美嘉兩年前曾來台開唱，精彩演出獲熱烈回響外，率直的她還在台上對歌迷跪謝致歉：「抱歉久等了，都變成歐巴桑才來！」她對台灣印象最深的是歌迷的熱情，「大家在我唱歌時一起哼唱的樣子，至今還是深深印在我腦中。」

出身自鹿兒島縣的她，對家鄉有深厚情感，今年逢NHK電視台正播出以鹿兒島為舞台的大河劇《西鄉殿》，劇中頻頻出現與標準語差異極大的鹿兒島方言，必須為聽不懂的觀眾上字幕，但對中島美嘉來說毫無困難，「我不用看字幕就聽得懂了，這時就覺得，出身自鹿兒島真好！」

她去年於東京舉行的性別平權活動「Tokyo Rainbow Pride 2017」以行動力挺任表演嘉賓，給予參與者很大力量。當時她說：「對我而言人就是人，那些多餘的劃分線，本就不該存在。」聽聞台灣LGBT平權的努力，她表示：「作為一個人類，能不被性別限制走向社會，或能自由地喜歡自己喜歡的人事物，是引起我同感的生活理念。」若選一首自己的歌給台灣的LGBT朋友，她選擇〈花束〉，傳達「在艱辛時刻，伸出溫暖的手，勇敢踏向下一步」意念。

門票周六開賣

12月8日中島美嘉將二度來台開唱，她已等不及再見到台灣粉絲，至於內容她保持神祕，僅笑說：「敬請期待。」門票本周六（8日）中午正式開賣。

(中國時報)

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