2018年09月05日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

「英倫電音精靈」艾麗高登(Ellie Goulding)4日於台北國際會議中心舉行演唱會,她隔了4年二度在台開唱,吸引約2500粉絲捧場。她一登場就以清新歌聲帶來〈Aftertaste〉,更用輕快舞步和帥氣鼓技引起歌迷尖叫,演唱至夯曲〈Something In the Way You Move〉時,前排歌迷全都站起來一起跳,搭配粉絲自備的螢光棒,氣氛嗨到彷彿來到夜店。

她唱完第三首後簡單和台北粉絲打招呼:「很開心可以見到你們。」她將心思都專注在表演,唱到和凱文哈里斯(Calvin Harris)合作的〈Outside〉時,邊跳邊唱,全場也跟著大合唱,但一瞬間「畫風驟變」,場燈變暗後她背上吉他自彈自唱〈Devotion〉,展現才女的音樂造詣。她不忘演唱《格雷的五十道陰影》主題曲〈Love Me Like You Do〉,為昨晚畫下完美句點。

31歲的她近日愛情事業兩得意,日前閃電宣布和圈外男友訂婚,久未出專輯的她,強調自己絕不是「放羊的孩子」,承諾正在認真創作新專輯,希望粉絲再稍加耐心等候。

