盧卡凱恩拍同志片 挺胞姊出櫃

2018年09月05日 04:11 中國時報 李承陽 報導

盧卡凱恩在片中表演精彩的Voguing舞蹈。（威視電影提供）

導演戴蒙卡達賽（Damon Cardasis）首部創作與執導的同志歌舞電影《男孩愛最大》，找來18歲的演員盧卡凱恩（Luka Kain）獨挑大梁擔綱男主角，他在接受訪談時感性告白，透露接拍電影的最大原因竟是為了家人，「我的姊姊就是一位跨性別者，她在我電影拍攝完後公開出櫃，我以她為榮，也希望這個角色帶給她更多的自信。」

盧卡凱恩憑電影勇奪洛杉磯同志影展最佳傑出演員，他坦承演出本片最大的難題是導演要他穿上華服、踩上細尖高跟鞋挑戰結合華麗且性感的Vogue Dance，這種誕生自美國紐約哈林區的Voguing舞蹈靈感源自於時尚雜誌《VOGUE》，不僅要有超模般的時尚感，還要結合身體角度的扭曲、誇張的表情，而逐漸發展成為LGBTQ之舞。

男主角盧卡凱恩是名百老匯音樂劇演員，擁有上千場演出經驗的他對歌舞表演並不陌生，但他卻對這個舞風一無所知，開拍前在導演的安排下進行特訓，「我苦練了數周，反覆練習折手動作，且為了蹲低下盤，幾乎要扭傷膝蓋，但拍攝出來結果令我滿意。」

美國上映獲好評

近年青春同志電影大放異彩，許多男男故事搬上大銀幕紛紛開出佳績，從去年口碑爆表的《以你的名字呼喊我》，到今年的《親愛的初戀》，不約而同將初戀不安與悸動拍得動人。而新片《男孩愛最大》美國上映後更在知名影評網站「爛番茄」高居92％的新鮮度。

(中國時報)