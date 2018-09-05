Melody追劇傷眼 鑽石要大顆一點才看得到

De Beers的Talisman護身符彩鑽項鍊，總重61.36克拉，1445萬元。（De Beers提供）
De Beers的DB Classic橢圓形鑽戒，主鑽15.89克拉，1億4755萬元。（De Beers提供）
De Beers展出非常稀有的帶黃色的豔彩橘鑽，重5.11克拉，裸石逾3000萬元。（De Beers提供）
De Beers的Aura枕形粉紅鑽戒，主鑽2.08克拉，1640萬元。（De Beers提供）
De Beers的DB Darling枕形粉紅鑽戒指，主鑽為1.42克拉粉紅鑽，2630萬元。（De Beers提供）
De Beers舉辦《From Rough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出嵌在金伯利岩上的20克拉鑽石原石。（De Beers提供）
De Beers的Talisman護身符系列彩鑽耳環，總重16.73克拉，515萬元。（De Beers提供）
De Beers展出南非鑽石博物館珍藏、在南非發現的第1顆鑽石「Eureka」，南非語意為「我找到了」。（De Beers提供）
擁有自家鑽石礦場的De Beers，即起在台北101店上舉辦《FromRough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出總價逾13億、逾60件的高級鑽石珠寶，每顆鑽石不僅附有證書，並有從原礦到最後成品的詳細記錄，讓藝人Melody看得心花怒放。
打整排耳洞 彌補戴耳環樂趣
Melody笑說，她最近迷上延禧、如懿等清宮劇，追劇追多了傷眼，「現在看鑽石，要大一點才看上眼。」說完，她指著手上近14克拉、要價2215萬的黃鑽戒指，眨著無辜大眼笑說：「至少要這麼大才看得清楚，怎麼會這樣呢？」
De Beers占先天優勢，把最好最美的鑽石留在自家，因此鑽石產品質量俱佳，為了凸顯品牌掌握全球近半數鑽石原礦的優勢，品牌在店上展出一塊天然嵌有20克拉鑽石原石的金伯利火山岩，讓人一睹鑽石在未經打磨前的原貌。
第1顆鑽石、原礦火山岩登台
此外，De Beers展出一顆由南非博物館珍藏的「Eureka」鑽石，重達21.25克拉，是第1顆在南非被發現的鑽石，「Eureka」在南非語即是「我找到了」，是1866年一名南非小孩在河畔發現的，自此開啟南非鑽石開採的熱潮。
這回來台展出的De Beers頂級珠寶鑽石，有多件作品打從原石到成品都有影片詳實紀錄，更添珍貴稀有。另有多顆未經鑲嵌的裸石，可以依照客人的需求量身訂製，例如要價3億4300萬元的綠鑽、逾3000萬元的橘鑽等，都是十分稀有難得的珍寶，為客人量身訂製的成品會附上設計圖稿，以及設計靈感發想和背後故事等，會更具收藏價值。
(中國時報)