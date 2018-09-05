Melody追劇傷眼 鑽石要大顆一點才看得到

Melody妙語如珠，說自己偏愛大克拉的鑽石，因為近來追劇傷眼，鑽石要大顆才看得到。（羅永銘攝）

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中國時報
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De Beers的Talisman護身符彩鑽項鍊，總重61.36克拉，1445萬元。（De Beers提供）
De Beers的DB Classic橢圓形鑽戒，主鑽15.89克拉，1億4755萬元。（De Beers提供）
De Beers展出非常稀有的帶黃色的豔彩橘鑽，重5.11克拉，裸石逾3000萬元。（De Beers提供）
De Beers的Aura枕形粉紅鑽戒，主鑽2.08克拉，1640萬元。（De Beers提供）
De Beers的DB Darling枕形粉紅鑽戒指，主鑽為1.42克拉粉紅鑽，2630萬元。（De Beers提供）
De Beers舉辦《From Rough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出嵌在金伯利岩上的20克拉鑽石原石。（De Beers提供）
De Beers的Talisman護身符系列彩鑽耳環，總重16.73克拉，515萬元。（De Beers提供）
De Beers展出南非鑽石博物館珍藏、在南非發現的第1顆鑽石「Eureka」，南非語意為「我找到了」。（De Beers提供）

擁有自家鑽石礦場的De Beers，即起在台北101店上舉辦《FromRough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出總價逾13億、逾60件的高級鑽石珠寶，每顆鑽石不僅附有證書，並有從原礦到最後成品的詳細記錄，讓藝人Melody看得心花怒放。

打整排耳洞 彌補戴耳環樂趣

Melody笑說，她最近迷上延禧、如懿等清宮劇，追劇追多了傷眼，「現在看鑽石，要大一點才看上眼。」說完，她指著手上近14克拉、要價2215萬的黃鑽戒指，眨著無辜大眼笑說：「至少要這麼大才看得清楚，怎麼會這樣呢？」

De Beers占先天優勢，把最好最美的鑽石留在自家，因此鑽石產品質量俱佳，為了凸顯品牌掌握全球近半數鑽石原礦的優勢，品牌在店上展出一塊天然嵌有20克拉鑽石原石的金伯利火山岩，讓人一睹鑽石在未經打磨前的原貌。

第1顆鑽石、原礦火山岩登台

此外，De Beers展出一顆由南非博物館珍藏的「Eureka」鑽石，重達21.25克拉，是第1顆在南非被發現的鑽石，「Eureka」在南非語即是「我找到了」，是1866年一名南非小孩在河畔發現的，自此開啟南非鑽石開採的熱潮。

這回來台展出的De Beers頂級珠寶鑽石，有多件作品打從原石到成品都有影片詳實紀錄，更添珍貴稀有。另有多顆未經鑲嵌的裸石，可以依照客人的需求量身訂製，例如要價3億4300萬元的綠鑽、逾3000萬元的橘鑽等，都是十分稀有難得的珍寶，為客人量身訂製的成品會附上設計圖稿，以及設計靈感發想和背後故事等，會更具收藏價值。

(中國時報)

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