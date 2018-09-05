愛車人報到－Harold Diffenderfer 愛車分享國人

2018年09月05日 04:12 中國時報 陳大任 報導

1926 Chevrolet Superior Series V。這台當年售價765美元，是一般車款的1倍以上。車架是鋼骨結構，車身主體為木料再包覆鋼板，避震器與馬車用的多葉彈簧相同。（陳大任攝）

當時的車輛還沒有冷氣，前檔風鏡是可以升降的，讓風吹進車內。（陳大任攝）

1934 Chevrolet Master是雪佛蘭大賣的車款之一，特色在於「反向式開門」設計，又被戲稱為「自殺門」，因為這種車門在行駛中會被風吹開，雖然備受詬病，但因為女性穿著大禮服上下車特別方便，仍大受歡迎。（陳大任攝）

車內是厚墊沙發，即使在顛仆的道路上，仍可提供舒適的乘坐感。（陳大任攝）

1941 Chevrolet Master Deluxe，當時正值第二次世界大戰，汽車廠停產私用汽車，直到1946年後才重啟生產線。所以1946年的新車幾乎和1941年的車型完全相同。（陳大任攝）

早年汽車的檔風玻璃只有平面，為求降低風阻，只能用兩片來做出角度。（陳大任攝）

葉美芳（左）與先生迪夫Harold Diffenderfer兩人感情深厚，迪夫離世之後，葉美芳捐贈其心愛收藏，供車迷欣賞。（安東彌勒山提供）

1953 Pontiac Chieftain，此時美國正處於經濟起飛階段，此車配備8缸大引擎，是當時的代表作，車身外型有如飛機，車側是印地安人的矛。（陳大任攝）

1950年代進入太空競賽，汽車設計多了飛行元素，儀表不再是圓形，連方向盤也做成飛機機翼造型。（陳大任攝）

品牌故事：龐帝克Pantiac與印度安酋長有淵源。

品牌故事：雪佛蘭Chevrolet品牌logo是領結。

92高齡Chev rolet Superior V老當益壯。

愛車不分國界，德裔美人迪夫Harold Diffenderfer將做事認真嚴謹的態度從事業延伸到個人嗜好，將兒時開心記憶「坐爸爸的車」轉化為個人蒐藏，不僅親手修復購得老爺車，並在比賽中屢屢獲獎。在他過世後，其妻子葉美芳慷慨捐贈，當中1926 Chevrolet Superior Series V可能是全台最老而且仍能正常運轉的古董車，相當稀有。

車主妻葉美芳慷慨捐贈

據安東彌勒山人員轉述，葉美芳深愛丈夫，但因為苦於無法妥善處理先生的5台愛車，因緣際會在一貫道安東道場謝德祥前人來訪時，決定全數捐贈，不僅支付從美國運送到台灣的費用，連後續維修保養的費用也一併負擔，將丈夫的愛發揮到最大，供台灣車迷近距離觀賞。

負責照顧這5台經典車的楊文彬表示，葉女士每年會回台2次，不僅看看先生的愛車、詢問有什麼開銷需要支付，也會坐在車內獨處，可感受到她與迪夫是對相當恩愛的夫妻。

藏車皆修復至幾乎全新

楊文彬表示，迪夫一共收藏6輛車，但最後保留1926年的Chevrolet Superior Series V、1930年Chevrolet Coupe、1934年Chevrolet Master、1941年Chevrolet Master Deluxe，以及1953年Pontiac Chieftain，這些車全數都能發動並且開上路，幾乎是回復到新車狀態。

葉美芳曾受訪時透露，迪夫的工作是蓋泳池，在北美地區的工期只有半年，因此有了重新組裝老爺車的興趣，而且他一投入就進入廢寢忘食的地步，為了讓每台車都有最完善的保存，還特別蓋了一座防火車庫，連兩個兒子都不能輕易接觸。

葉美芳說，迪夫喜歡挑戰極限，因此參加比賽，為求完美，連車身塗裝都是購自原廠相同批號，早年車不是烤漆，他就一層一層地上漆，在運送時要用封閉貨櫃，避免風沙小石刮壞車身。迪夫既挑剔又有耐性的個性，才能達到心中完美的標準，車子得獎對他而言，是一份完美工藝的肯定。

古董車工藝無價

迪夫對這項愛好的投入完全不計成本，例如有部車的椅墊雖然花費請人做好，但他不滿意椅墊的軟硬度，自己又動手重做。葉美芳表示，車展中偶有人會直白的詢問迪夫車子的價錢，他就會覺得對方沒有看到車子「Artwork」工藝價值及心血而感到生氣。

更有趣的看這裡

92歲高齡的1926 Chevrolet Superior V喇叭聲好像牛叫一樣可愛；雪佛蘭Chevrole品牌和我國一樣都是1911年誕生；龐帝克Pantiac又與印度安酋長有什麼淵源？掃下方QRcode即知。

(中國時報)