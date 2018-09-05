經典車魅力無價 玩家癡迷

2018年09月05日 04:12 中國時報 陳大任 報導

國外最近才拍出一輛FERRARI 250 GTO，價格高達14億元，讓人見識到「古董車」玩家財力雄厚，但你我身邊有更多的是「經典車」玩家，他們專精於修復工藝、寄情於不同時代的生活風格。不管是價值連城的古董車，或歷經年代而顯疲態的老爺車，都是愛車人眼中的經典、無價之寶。

經典車、古董車領域大不同，真正的古董車玩家遠少於經典車玩家。資深汽車媒體人王永俊表示，國外有古董車拍賣會，國內則多為同好間交流或是由國外買回，專營古董車的業者在台灣很難活下去，大多是原本就有從事進口車輛的車商，提供代客尋車或代辦進口。

至於經典車不受限於價格，有一群死忠的支持者，依品牌玩則是基本的入門之道，王永俊舉例，如古董賓士俱樂部、MINI俱樂部，專玩老龜（福斯金龜車）的也很多，甚至還有專玩福斯氣冷車型的玩家，當然，區域性車友會也很多，例如新竹強尼車庫就是一個。

今年9月22日將有一場經典車盛會《Viva Retro 2018竹城經典車會》，王永俊是發起人，6月30日暖身活動包括M.Benz W121、M.Benz W111、VW TYPE 3 311、Triumph Spitfire 1500、Ferrari 308等車主熱血參與，從台北出發、新竹集結，途中路過許多歷史景點，沿途被車迷追拍，非常熱鬧。

王永俊表示，經典車跑起來很美，好天氣拍起來更美，不過，對於幾乎都沒有冷氣的經典車來說，車主非常辛苦，很多人下了車都是汗流浹背，眼看活動開幕在即，他打算幫車主們準備個小電扇，稍減酷熱。

(中國時報)