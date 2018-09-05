美廉城超搶超商生意

美廉城超落腳內科，結合超商和餐廳，搶攻上班族三餐商機。（郭吉銓攝）

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中國時報
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美廉城超季節限定隱藏版沙瓦70元至85元，現做三明治45元至95元。（郭吉銓攝）（飲酒過量有礙健康）
OK超商北門店結合觀光地景，坪數不大更有效利用空間。（OK提供）

通路新店型出擊！「三商集團」旗下「三商家購」斥資2000萬元成立「美廉城超SimpleCITYMart」，是美廉社姊妹品牌，以超商+餐廳的新型態登場，繼捷運忠孝新生站的首店後，上月底進駐內湖科學園區試營運，創單日約賣200個餐盒的好表現，業者預估明年底開到20家、5年內開200家。

美廉城超鎖定20至30歲年輕族群，全店採用科技化設備，包括APP點餐、預定點餐，與數位電子看板、KDS廚房顯示系統、全電子價卡，並有無線充電盤可充電；零售區和餐飲區各半，現點現做的三明治、餐盒包辦上班族三餐，也有咖啡、飲品和啤酒、調酒，兼具咖啡館和餐酒館。

內湖店70坪、40席，美廉城超零售區食品、飲料、麵包、零食等共1200支商品，有2成是三商家購進口及自有品牌商品，未來會加賣烤番薯、即食水果；餐飲區有異國餐點、咖啡、飲品、酒類，套餐約100至150元，APP點餐結合行動支付，3公里內可外送，每日17時至20時Happy Hour提供下酒菜，預計精釀生啤酒一季換一次口味。

OK超商近期則推廣mini店型，透過販賣機型打造一間完整的超商，將實體門市的上萬種商品，因應區域需求讓店長客製化上架，現於北市府開幕行動支付體驗館，今年上看15萬人次使用；此外也看好觀光需求，在台北北門旁開幕文青型的新門市，訴求簡約實用的精簡。（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)

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