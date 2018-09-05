電商下半年首大檔開跑 2折起搶客

2018年09月05日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

momo購物中心「PK百貨週年慶」，17日推出SK-II青春特惠組買1送10，活動價6730元。（momo購物網提供）

蝦皮購物的「9.9超級購物節」，明（6日）限定250支Giorgio Armani奢華訂製緞光水脣膏，原價1200元，79折特價949元。（蝦皮購物提供）

下半年電商大戰又要開打了，率先迎來蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」，8日前先推出每天一個「超級主題日」，祭出下殺2折起商品之餘，每日上百種優惠品項，像是今（5日）的「超級男神日」就有精工手表下殺48折，明（6日）的「超級美妝日」還有Giorgio Armani美妝品下殺79折等，另外12日前更推出每日指定時間的「蝦搖一波」遊戲，將有機會搖出500萬蝦幣等優惠，為「9.9超級購物節」先進行暖身。

奇摩超級商城「99狂歡購物節」同樣即日開跑，更特推出全台首創的「跨店滿減」優惠，7日前跨店消費滿3000折500、8日至9日滿1500折300，另外還有購物中心及超級商城再推「居家生活節」優惠，天天搶9元商品，而9日前店家更推最優惠下殺6折起，還有萬元電競椅也同步享最低42折起優惠。

momo購物網則推為期1個月的「PK百貨週年慶」優惠，全館下殺49折起，家電館推出家電全場5折起，以及夏末出清好禮5折起的促銷，9日將率先推出SK-II限搶199元起替周年慶暖身，17日再推「美妝週年慶線上VIP搶先預購會」全館下殺3折起，祭出包含專櫃保養、彩妝、香氛逾10萬件商品限時優惠，而10日至21日還有「國際大牌99購物節」，國際精品限量萬元有找起跳，再送95折折價券。

(中國時報)