2018年09月05日 04:11 中國時報 馬德瓦

陷入失業狀態的我，趁暑假蝸居母校圖書館。連精神科也不再回診了。強迫自己安靜下來緩慢地念一本關於新幾內亞金礦開發的原文書。八月過去，九月到來。圖書館盈起人潮。所有書本、筆記、期刊文章，都端坐在父親家的紙箱裡，未曾拆封，一片凌亂。

知道自己逃避失敗。不願意處理不熟悉的題目。不知道多少人狠狠地講過──你不能只做熟悉的東西。我完全沒有能力反擊。整個博士班我都處於無法反擊的狀態。儘管教授、諮商師、同學、朋友不斷地要你睜開眼睛，離開電腦，放下書本、偶爾離開圖書館，出去走走，吃點好的東西，曬曬太陽，喜愛你的研究。而不是滿腦子只想做出「好的研究」。

「我們不相信什麼叫做『好的研究』，我個人甚至懷疑有這種東西存在。我們在意的是，你是不是喜歡你的研究？你如果真的喜歡自己的研究，我們可以一起共事，產生一些東西出來，那些東西或許會被稱之為『好的研究』。」專長親屬研究的老師定定地望著我：「在你和你的研究之間，唯一存在的叫做『愛』，沒有任何其他東西。」

「把研究計畫整理出來好嗎？為了我？」她看著萬念俱灰的我。

而那甚至已經是很多年前的事。

※※※

博論田野結束後我處於長期的恍惚狀態。飄回美國，又飄回台灣。餓鬼隨著獎助金的施食飄盪著。乃至一無所有荒涼潰散地坐在圖書館裡。

然而開學了。人潮令我恐懼。我得時時戴著面具。

某個颱風將至風雨飄搖的前夕，我廁身於一門通識課堂。歷史系講座教授。碩班室友的恩師。室友已經是蜚聲國際的敦煌稀有語種研究者，而我流浪了一大圈依然回到原點。坐在年輕學生之中，戴上人皮面具的我難以安住且多有不耐。一個念頭倏忽穿進我雜亂紛紛的心緒──你不是一向想聽佛教哲學的課嗎？

翌日，我鼓起勇氣走進佛哲課堂。

老師不知為什麼說：你要不要來聽梵文課啊？

梵文？不知道寫論文有沒有時間耶。（你又拋出梳子、鏡子、髮帶了。）

看你的時間安排。不勉強。老師說。

梵文很難。經過的學長說。我瞄了一眼講義，斗大的陌生字體。

旁聽要小考喔。老師說，明天只考字母而已。回去念念就會了。

五十枚天城體字母，我連一半都記不住。熬夜背了三小時，翌日清晨公車上繼續背。小考哀鴻遍野。身旁的小孩，大概是剛上大學那年出生的吧，居然回答得出習題。我大驚詢問準備訣竅。原來就跟多年前準備考試的方式一樣：每天複習。大量抄寫。時時背誦。

得準備隨身小筆記本，等車時默記。

回家若不複習，立刻就會忘記。

前兩三次梵文小考都考得糟極，而我居然仍幸運及格。從父親家到政大非常遙遠，通車兩個半小時。為了在九點抵達課堂，我常常不到七點就得背負沉重課本出門。

老師很和善。助教很和善。你不曉得老師是不是因為待過寒徹骨髓的波士頓，對漂泊的餓鬼懷有基本的善意。你也不曉得是不是老師叮嚀助教留意課堂上遍布的孤魂因此助教也十分親切。還有著小孩都即將上大學的學長，這讓你稍稍安心了些──原來我不是最年長的一位。

於是餓鬼戴著人皮面具坐在課堂上。

我深深知道這口施食有多麼不易。隨時一句：「寫論文？那來這裡幹麼？」就可以把你擊垮。一個表情，一個手勢，一種懷疑，一種不同意，一種隔絕，一種刻意，就可以將你打回餓鬼的原形。

當時你已經脆弱到完全沒有防護的程度。

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我不知道其他人的故事。或許所有的博士生都是如此。〈行路難〉裡說過的，拿著理想與青春，頭朝著牆一般與人生對賭。贏得了什麼呢？

我不曉得。只覺得自己彷彿輸盡一切。人生擱淺在某處不知名也不靠站的鐵軌邊。但至少，我安慰自己：父母還在。不知多少人傾家蕩產，不知多少人親友星散。而我兩老俱在，只是生命一片荒蕪而已。

默記著史詩譯文，一筆筆轉寫梵文字母時，有一種遙遠的、很淡的，熟悉與溫暖的感覺，宛如前世的記憶。

那是整個學期在漫長的公車捷運通勤途中背誦梵文格位變化的記憶。是小方格筆記在捷運車廂中晃盪的記憶。是公車已經抵達指南山麓的翠綠苔壁，但我還在背陽性中性陰性名詞屬格位格雙數形，並且緊張著背不完的記憶。

那是一筆一畫抄寫的記憶──抄寫天城體，或者轉寫羅馬拼音。一個字一個字刻在方格筆記紙上之時，週遭一切雜音都退潮到背景。全世界就只剩下我與梵文字母。

那是專注在什麼事情上面的記憶。僅此而已。背景是焦慮的大散亂。

梵文就跟微積分一樣陌生。但你記得自己曾經那麼認真地在背梵文，背那麼枯燥的格位變化。不為什麼。或許為了小考一百分此等庸俗的動機。

你記得自己的心安住下來的樣子──那怕只有半秒，住在天城體的形狀或音聲上。

儘管只有半秒。那一彈指的片刻，你沒有在任何其他地方，你只在這裡。

※※※

長久苦於大散亂的我，一面將天城體梵文轉寫為羅馬拼音，一面想：

如果我有半秒的時間能夠安住下來。

或許就可以安住一秒、兩秒、三秒四秒五秒。

那五秒的時間，你沒有逃跑、躲避、隱藏，你沒有在任何其他地方。你只在這裡。

或許因為這一眨眼的安住，給你一絲勇氣和力量，讓你重啟論文檔案。

沒有面具。沒有隱藏。沒有閃躲。沒有逃跑。只有你與梵文。

記住這個感覺。

那麼，或許你就能夠重新開啟論文檔案。那被你封閉起來的殘破自我。散落滿地，無數起了頭卻又無以為繼的念想。那整面牆的窗戶都敞開而桌上紙片亂飛的房間。窗戶赫赫洞開著一百種可能，一百種可能又向一百種可能開啟。那淺薄卻不斷衍生的巢城。那所有的斷裂，以及因為斷裂與遺忘而不斷重複。你因為無法面對就關上它。

關上它之後你就開始逃。魂魄在逃逸過程中遺失了。或許藏在巢城裡，或許落在路上，或許遺忘在海上。

然後你就忘記了專注的狀態，「在」的狀態。你總覺得飢餓，空虛。腳不著地，永無休止地漂泊奔走。

孩子，你不在別的什麼地方，你就在這裡。

一切聲音、燄口、家事、超渡，都退潮到背景。

記住這種感覺。把它延長。

如果能做到的話，或許你就可以寫完論文。（本文係政大道南文學獎散文首獎作品）

(中國時報)