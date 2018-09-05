2018年09月05日 04:11 中國時報 陳育虹

紀伯特一生居無定所：法國、義大利、英國、希臘、丹麥、日本；最後三十年回到美國也一樣：加州、麻州、佛州……人生到處知何似，有時他甚至自比荒島上的魔法公爵普洛斯比羅，或彈奏七弦琴走向冥界的奧菲斯。如此神形勞頓，卻是為了甚麼？──因為「靈魂吃下去的那些才會留下／就像小孩得把世界一點一點放進嘴裡／才懂它」〈心識與靈魂〉。因為人身難得，卻很可能像參加一場天皇盛宴，精緻的食物擺滿面前，還沒動箸，就一盤盤全被撤走：

……我記得那年少的我

思索著靈魂是不也就是這樣

永遠不知道天皇的食物

只是更好或者比更好還要好

落得最後還要問生命到底是甚麼滋味

〈與天皇共餐〉

他知道尋常經驗最容易被我們忽視：

我們看到樹木

早春的綠，之後就對它們視而不見

直到冬天來臨。尋常的事

最是我們無法捕捉。狂熱過後的愛

三千個夜晚之後的妻子……

〈全都有了〉

以我們每天路過的行道樹與「三千個夜晚之後的妻子」並列，描寫我們對身邊人事物因為太過熟悉不再雀躍的心境，是多麼平實、貼近，不虛張聲勢，卻衝擊力十足的比喻；而詩人要揭示的，是他自己，也是我們所有人無奈的，生活中的彈性疲乏。詩心，假若如陳義芝所言，「無非掌握生命中最難言的枝節，像是飄飛在時間中的光影，從中發現了一些什麼，並且精確地傳達出來。」紀伯特想掌握並且精確傳達的，不正是那飄飛如光影的生命枝節，那些一旦失去即無可復尋的，甚麼──比如那次他買回家的幾顆怪桃子。

桃子顏色接近灰，味道乏善可陳，「但既然有人買一定有道理」，他拿來做果醬，果醬燒焦了，又黑又黏像柏油，他清理鍋子：「卻發現自己在舔勺子上的硬塊。第二天／他把剩下的也吃了，還是不確定到底／喜歡不喜歡，而從此也再沒看到這類桃子」〈桃子〉。

比如美智子病逝後，他滿山遍野亂走：石頭屋子，及腰的野花，太陽，迎風招展的大麥快要收成，貓頭鷹在暗處呼叫，日子靜靜來去……那是一段痛苦、孤獨的日子，但他寧要那種痛苦中知覺的清明飽滿，也不要麻木無感的空虛。

我只想回到美智子死了之後的日子

那時每天我在樹林裡哭；只想回到真實

回到那痛苦，活生生存在的巨大

〈掂量一下老虎〉

(中國時報)