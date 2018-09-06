綠營內戰 扁獨合體鬥小英

2018年09月06日 01:28 中國時報 黃菁菁 、 曾薏蘋 、 楊孟立 、 楊佳穎 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

總統府、民進黨內皆對扁的專訪皆「冷處理」。圖為蔡英文總統5日在民進黨中常會聽專案報告。（范揚光攝）

日本《產經新聞》頭版昨刊出前總統陳水扁的獨家專訪，扁強調，「受到來自中國強力外交、軍事壓力的台灣，現在正處於非常危機的狀況」，須早日舉行公投。

陳水扁在九合一大選倒數79天，藉接受日媒專訪拋出「台獨公投」，顯然是想凝聚獨派勢力，為年底11月24日綁大選的「東奧正名公投」加溫，並拉抬其子陳致中在高雄市議員選舉中的聲勢。

接受日媒專訪 拋出台獨公投

《產經新聞》報導，陳水扁先批馬英九的兩岸政策是「幾無條件的門戶大開，促使中國對台灣加速侵蝕」，對於2015年在新加坡舉行的馬習會，陳水扁不屑地表示，「那是馬英九的個人秀，對台灣並無任何好處」。

陳水扁分析兩岸情勢指出，中國要在國際社會上抹殺台灣的存在感，為併台做準備，蔡政府在兩岸上堅持「維持現狀」，採取守勢，這樣不夠，台灣應該「以民主主義的手法對抗」，他建議推動公民投票，以數字清楚展示台灣「不想成為中國的一部分」，尋求國際社會的理解。

陳水扁談到，他任總統時推動全民公投，遭在野黨強烈杯葛，現在民進黨國會過半，條件成熟，政府與國會應加以協助。

重炮批馬英九 大開台灣門戶

總統府資政吳澧培表示，蔡總統不願在是否支持獨立公投議題上表態，「我確實聽到很多人對總統很失望」，若有一天有人問，「現在執政的民進黨為何不支持由台灣人決定自己前途的權利，執政當局要如何回應？」

吳澧培認為，總統可用喜樂島聯盟發起「全民公投反併吞」機會對外說明，「政府若有難言之痛，無法自己出面做，那就不要反對民間策動這件事，總統不要反對，只要樂觀其成就好，不要給民間團體綁手綁腳。」

總統府、民進黨內皆對扁的專訪及吳澧培的籲求「冷處理」，總統府發言人林鶴明表示，「由權責機關處理。」陸委會主委陳明通表示，「中華民國（台灣）」是現階段最大公約數，也是共同底線。

府、黨團冷處理 籲扁保重身體

民進黨黨團幹事長李俊俋說，陳水扁是前總統，各界都尊重，「但保外就醫，還是身體重要啦。」民進黨團書記長鄭運鵬說，不清楚阿扁「受訪」的用意，應該不會對民進黨有所影響，希望扁的活動能增加社會對其認同。

國民黨立委李彥秀分析，扁對蔡英文「叫陣」，有繃緊扁系、獨派選票的考慮，未來勢必成為民進黨頭痛的問題。

對於各界認為陳水扁「踩紅線」接受日媒專訪，《產經新聞》在報導中表示，這是陳水扁與旅日台灣人以團體懇談的形式進行，並非直接受訪。

台中監獄副典獄長李進國指出，據了解扁未主動受訪，只是在私人聚會中論及個人想法而被引述，暫不處置。

(中國時報)