高速船、巴士接駁 5000旅客緊急撤離

2018年09月06日 01:28 中國時報 黃菁菁 、 王思慧 ／東京-台北綜合報導 ／東京-台北綜合報導

關西國際機場大淹水，5日的空拍照可見積水漸消。（法新社）

超級強颱燕子重創西日本！大阪、京都四處可見怵目驚心的慘狀，日本當局昨日出動了3艘高速船，將受困在關西機場的5000名旅客輸運到神戶機場，乘船處出現千人以上的長龍。據了解，受困的台灣旅行團目前都在領隊帶領下改其他航線回台。受創嚴重的關西機場則最快需要1周才會恢復正常。

我駐大阪辦事處5日共接到約20封洽詢電郵及25通電話，詢問自關西機場疏散後如何返台事宜。大阪辦事處建議，搭高速船或抵神戶後，改搭電車或新幹線到名古屋中部機場或東京羽田、成田機場搭機返台。

旅日僑胞驚「此生最大颱風」

旅居大阪的李姓僑胞表示，「這是有生以來經歷過最大的颱風，門窗震得像地震一樣，超可怕的！」。日本政府5日統計，燕子颱風已造成11人死亡，逾300人受傷，仍有57萬戶停電。

燕子強颱使關西海、陸、空交通大亂，京阪地區5日仍有許多電車、新幹線停駛，大阪站和新大阪站擠滿了準備上班、搭新幹線的乘客，有些外國旅客5日總算從關西機場脫困，卻又被困在人滿為患的車站。

燕子颱風也打亂了在西日本遊玩的台灣旅行團和自由行旅客行程。導遊只能趕緊將團體帶到名古屋、岡山或乘車到東京，處理返台的航空機票；但亦有領隊繼續行程，經旅客同意後，短期內會安排其他較無嚴重受損景點繼續旅遊行程。

大阪、京都多處古蹟受重創

國際領隊導遊發展協會祕書長吳良生表示，預估今年底之前，大阪旅遊會有一波退費潮，關西旅客會轉移至九州、北海道觀光；長期來說，像關西機場這麼大的吞吐量，其他臨近機場無法承接，可能重創關西地區觀光。

據日本媒體報導，觀光客喜歡造訪的如京都西本寺，宇治市鳥居都傳出災情，連被列入世界遺產奈良法隆寺也受損，目前都暫停接受遊客參觀。大阪環球影城創下自開幕以來的紀錄，過去兩天暫停營業，但今天會恢復營業。

颱風燕子為西日本造成災情，總統蔡英文昨透過推特，向日本受災民眾表示慰問。她表示頻繁遭遇自然災害的台灣人民感同身受；「日本的朋友，一起加油！」

(中國時報)