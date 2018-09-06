2000億清單瞄準陸民生消費品 美核彈級關稅最快本周引爆

2018年09月06日 01:28 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

（美聯社）

（新華社）

美針對大陸進口商品關稅加徵計畫

美國針對大陸2000億美元商品的「核彈級」徵稅計畫，最快本周將引爆。綜合外電報導，美國總統川普已告訴助手，等公眾意見徵詢期於9月6日結束後，他準備馬上啟動針對大陸商品2000億美元的徵稅計畫，稅率從10％提高到25％，其中包括大量的民生消費品。若該計畫實施，再加上已上路的針對大陸500億美元商品徵稅計畫，總共將占美國對陸進口商品總額的一半。

亞股全嚇趴 人民幣續跌

受到此消息影響，亞太股匯巨震，亞洲股市包括新加坡、印尼、南韓、日本全面下跌，滬港股市也狂瀉，港股重挫逾2%，寫下11周以來單日最大跌幅，滬指跌1.68%，深成指也跌了1.78%，台股則小跌。但匯市，在陸美貿易戰陰影持續施壓人民幣下，人民幣即期匯價連2日收跌。

這波2000億美元的商品清單，涵蓋範圍廣泛，和已實施的500億美元商品清單相比，新清單中的消費品顯著增多，包括汽車輪胎、傢具、木製品、手提包、寵物食品、棒球手套等。路透表示 ，大量消費品被加徵關稅將直接威脅美國消費者和零售企業的利益。

恐照前一波 分階段實施

卡托研究所貿易政策研究中心副主任西蒙·萊斯特稱，考慮到500億美元計畫拆分實施，所以最有可能的是，2000億美元的計畫也照此進行，比如第一步先實施200億美元。萊斯特稱，如果美國經濟不出現大問題，川普政府會認為這一策略在起作用而一直堅持。

雙方領導人 認知都有誤

英國《金融時報》指出，在這場美陸貿易戰中，雙方領導人川普和習近平都相信自己會占上風，但他們兩人不可能都是對的。「川普政府錯誤的認為大陸經濟處於困境，部分原因是貿易戰不斷升級。而在大陸這一邊，官員們念念不忘11月的美國國會中期選舉，幼稚地以為共和黨的損失將迫使川普退縮。」

分析稱，大陸經濟增長放緩並非陸美貿易戰，而是肇因於不斷增加的債務，且大陸已採取措施加快基礎設施投資，並確保人民幣對美元匯率不會過快、過大幅度下跌。至於美國，共和黨人很可能會失去眾議院，也許還會失去參議院。但如果真是這樣，川普只會更有可能公布更強硬的貿易戰略，從而為自己在2020年爭取連任做好準備。

(中國時報)