新聞透視－貶值救經濟 牽動新一波競貶潮

2018年09月06日 01:28 中國時報 黃琮淵

陸美貿易戰端擴大，2000億美元商品遭課關稅箭在弦上，人行若是祭出人民幣貶值反制，勢必挑起競貶效應，亞幣都難逃此戰局。

儘管美國也不是省油的燈，人民幣貶恐陷入「貿易操縱國」指控，讓人民幣就算要打貨幣戰，也綁手綁腳。但也要小心競貶效應失控，引爆新興市場金融風暴。

就第一波課徵關稅，人民幣引領亞幣打貨幣戰來看，大陸確實把貶值當作反制手段之一。問題來了，貶值真的能抵銷衝擊嗎？最簡單的說法，今天川普關稅加個25％，人民幣不顧一切後果，是可以貶個25％，但如果川普猛到加徵關稅200％，能貶200％嗎？

「貶值救經濟」的論調，其實，現任副閣揆施俊吉也曾說過，他說新台幣對美元只要從30元降至32元，就能使台灣出口品價格全面下降7％，效果等於與世界各國簽署FTA，這話嚇傻產官學各界。

因為事實狀況是，關稅與貨幣升貶是完全不同檔次的事。施俊吉講的話如果能通，大陸也不用擔心了，貶值火力全開，統統解決，更打臉全球各國經年累月談判FTA的作法，豈不都是白忙一通，因為「貶值就夠了」！

更何況，匯率是雙面刃，人民幣貶值雖能提高出口競爭力，但別忘記許多原物料從國外進口，勢必加重成本負擔，絕非貶1％換1％，更別提助長進口物價漲勢的後遺症，更重要的是也會加重企業美元債務壓力。

就算賭一口氣，這些都別管了，說什麼都要跟老美幹到底，也別忘了美國還有個半年公布一次的「匯率報告」，只要看不順眼、讓他覺得吃虧的競爭對手，就讓你列名，於是排山倒海的制裁行動等著「伺候」你。

對大陸來說，2000億美元商品課稅之恨，貶值是反制選項之一，但不可能玉石俱焚，因為匯率牽動的範圍太廣了，只是如今已到「退此一步即無死所」的地步，面對前有追兵、後有埋伏，人民幣走勢也進退維谷。

但更痛苦的恐怕是，看著兩頭大象打架，可能被拖下水的鄰近國家。因為當人民幣領銜重貶時，不可能不跟，如果沒有控制好，引發資本外逃，那場景猶如前後院同時失火，會否擦槍走火釀成金融風暴，誰也沒把握。

(中國時報)