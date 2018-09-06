新聞透視－貶值救經濟 牽動新一波競貶潮

友善列印
中國時報

陸美貿易戰端擴大，2000億美元商品遭課關稅箭在弦上，人行若是祭出人民幣貶值反制，勢必挑起競貶效應，亞幣都難逃此戰局。

儘管美國也不是省油的燈，人民幣貶恐陷入「貿易操縱國」指控，讓人民幣就算要打貨幣戰，也綁手綁腳。但也要小心競貶效應失控，引爆新興市場金融風暴。

就第一波課徵關稅，人民幣引領亞幣打貨幣戰來看，大陸確實把貶值當作反制手段之一。問題來了，貶值真的能抵銷衝擊嗎？最簡單的說法，今天川普關稅加個25％，人民幣不顧一切後果，是可以貶個25％，但如果川普猛到加徵關稅200％，能貶200％嗎？

「貶值救經濟」的論調，其實，現任副閣揆施俊吉也曾說過，他說新台幣對美元只要從30元降至32元，就能使台灣出口品價格全面下降7％，效果等於與世界各國簽署FTA，這話嚇傻產官學各界。

因為事實狀況是，關稅與貨幣升貶是完全不同檔次的事。施俊吉講的話如果能通，大陸也不用擔心了，貶值火力全開，統統解決，更打臉全球各國經年累月談判FTA的作法，豈不都是白忙一通，因為「貶值就夠了」！

更何況，匯率是雙面刃，人民幣貶值雖能提高出口競爭力，但別忘記許多原物料從國外進口，勢必加重成本負擔，絕非貶1％換1％，更別提助長進口物價漲勢的後遺症，更重要的是也會加重企業美元債務壓力。

就算賭一口氣，這些都別管了，說什麼都要跟老美幹到底，也別忘了美國還有個半年公布一次的「匯率報告」，只要看不順眼、讓他覺得吃虧的競爭對手，就讓你列名，於是排山倒海的制裁行動等著「伺候」你。

對大陸來說，2000億美元商品課稅之恨，貶值是反制選項之一，但不可能玉石俱焚，因為匯率牽動的範圍太廣了，只是如今已到「退此一步即無死所」的地步，面對前有追兵、後有埋伏，人民幣走勢也進退維谷。

但更痛苦的恐怕是，看著兩頭大象打架，可能被拖下水的鄰近國家。因為當人民幣領銜重貶時，不可能不跟，如果沒有控制好，引發資本外逃，那場景猶如前後院同時失火，會否擦槍走火釀成金融風暴，誰也沒把握。

(中國時報)

2000億清單瞄準陸民生消費品 美… 對台衝擊更甚前波 經部：很難評…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。