對台衝擊更甚前波 經部：很難評估

2018年09月06日 01:28 中國時報 王玉樹 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國對大陸2000億美元商品徵稅計畫蓄勢待發，學者都認為衝擊比上兩波來得大，但影響比較屬於「長期性」的，因為大陸投資可能減少，內需減弱，台灣出口大陸就會受衝擊。至於經濟部官方回應，則維持一貫態度，就是會「密切注意」，「目前很難評估」。

但據1111人力銀行發布「企業第4季徵才需求」調查顯示，有徵才意願的企業為54.89%，較去年第4季微幅下滑2.61%，徵才力道略顯不足。 1111人力銀行副總經理何啟聖分析，主要是受陸美貿易戰持續延燒，讓下半年全球景氣不確定性，進而衝擊企業主徵才需求轉為保守。

經濟部國貿局則表示，這波2000億清單美國目前還在公聽會階段中，在全球產業鏈體系中，受衝擊的美國業者自己也會有意見，因此需俟美最後公告清單，才能作具體評估。

中經院台灣WTO中心副執行長李淳直言，對比前一波課稅以中間財產品為主，這次2000億對台灣影響比上次來得大，因為這波中許多是消費性產品，如桌上型電腦、傢具、旅行背包、燈具等，不乏台商在對岸製造，不過台商已在對岸布局多年，要看廠商是否已轉為內需，若外銷為主，自然就會被捲入。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊認為，2000億最大影響是讓「不確定因子」增加，外商經營風險逐漸拉升。

他說台灣出口到大陸，主要是IT、機械與化工三大類，IT比較不擔心、機械主要是供應大陸內需，他認為下波課稅對台影響比較屬長期的。即便直接打擊台灣廠商一下子不多，但大陸受陸美貿易衝擊，投資少了，內需也可能減弱，如此就會影響到台商生產與台灣出口。

前工研院競爭力中心主任杜紫宸則認為對台灣產業，是幾家歡樂幾家愁，直接出口美國台廠固然享搶單效應，但大陸台商恐怕凶多吉少，這其中包括大型代工生產的供應鏈企業，和經營傳統消費產品（如家居用品）的第一代台商。

(中國時報)