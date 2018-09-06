學者：陸逢開放40年最大危機

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中國時報
／南京報導

針對陸美貿易戰一再升級，對於這波2000億美元核彈級加稅清單，南京大學國際關係研究院院長朱鋒5日認為，大陸經濟正走到歷史關鍵口，貿易戰是大陸改革開放40年遭遇的「最大危機」。

朱鋒表示，陸美貿易戰看似只有貿易摩擦，實際上卻是全局性的影響，處理不好可能演化成貨幣甚至政策等全面對抗，也將決定大陸會是持續崛起，又或可能出現斷崖式衰退。

朱鋒認為，美國總統川普與其團隊，看待陸美貿易角度與過去美國傳統想法不同。尤其大陸提出「中國製造2025」之後，川普認為是美國把大陸給養大，再下去會完全超越美國。他更提醒，「不要低估美國維護全球老大地位的決心」。

南京大學校長助理、商學院教授范從來也表示，美國不光需要貿易平衡，雙方摩擦更深因素在於制度問題，例如大陸的產業補貼讓美國無法應對。

范從來建議，大陸應該重新調整與市場的關係，並以經濟高質量發展為目標，建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。

他認為大陸對產業補貼經濟時代終要結束，未來應透過減稅降費，對企業形成更多助力，也能減少地方財政負擔。

台新投顧總經理李鎮宇認為，可預料陸美貿易戰將會是場持久戰，若要期待美國年底的期中選舉來抑止這場貿易戰，機率恐怕很低。他更指出，透過WTO制度來進行仲裁，大概也不通；WTO合議庭規範7位法官必須選3位進行調查，但目前僅有4位，加上大陸與美籍法官必須迴避，實際無法滿足3名法官受理的條件。

(中國時報)

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