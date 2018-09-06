機場地層脆弱 24年下沉3米

2018年09月06日 01:28 中國時報 黃菁菁 ／東京5日電 ／東京5日電

超級強颱燕子4日重創西日本，關西國際機場因淹水、聯外橋梁被油輪撞裂而頓時成孤島，5日靠高速船和巴士接駁救出約3000名受困航站1夜的旅客，這次的災情恐使關西機場長期關閉。關西機場是全球第一座完全以填海造陸建成的海上機場，9月4日正逢啟用24周年，卻因風災凸顯出海上機場因應天災的脆弱。

啟用24年 全球首座海上空港

關西機場4日中午因颱風逼近而封鎖跑道，下午1點半左右1艘千噸大油輪被暴風吹得起錨，並以80公里的時速撞上關西機場唯一的聯外橋梁，使全長3.75公里的橋梁損傷嚴重，也阻斷了路面交通。

關西機場5日確認了聯外橋梁北側路線可以通車後，一早便利用連接關西和神戶機場的海上高速船及連接大阪泉佐野車站的接駁巴士，免費運送受困機場的旅客。關西機場5日因部分跑道、設施積水未退而關閉，且表示無法預測跑道何時可重新啟用。

去年服務2880萬人 創紀錄

關西機場於1987年在大阪灣外海約5公里處動工興建人工島，1994年9月4日完工啟用，第1期島上有全長3500公尺的A跑道，第2期有第2航站及廉價航空專用的4000公尺B跑道，飛航全球逾80個城市，每天平均有7萬8000名旅客利用。貨運主要以半導體等工業零件為主，去年出口額約達5兆6000億日圓（約逾台幣1兆5600億元），僅次於成田國際機場。

機場位於外海的好處是可24小時全天候起降。關西機場2017年度國內線加國際線的旅客人數約達2880萬人，起降次數約18萬8000次，創至今的最高紀錄。

護岸可擋50年一度大巨浪

海上機場的缺點則是容易地層下陷或因颱風海水倒灌、淹水。關西機場建在水深18公尺的軟弱地層上，現在的地層與啟用時相比已下沉3公尺以上。

關西機場2004年8月曾經歷颱風災害，使跑道旁的道路浸水，故將護岸防波堤加高到約2.7公尺，也增強了排水功能。相關人士指出，護岸已加高到可阻擋50年1度的大巨浪，不料這次海水潮位及風災程度都超乎預想。

(中國時報)