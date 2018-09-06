地利價值無限 松機不應廢除

2018年09月06日 01:28 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

強颱燕子重創大阪關西機場，幸有鄰近的神戶機場與伊丹機場，大阪對外空運不至於中斷。台北松山機場存廢爭議已被討論多年，航空界人士認為，關西機場此次經驗，凸顯備用機場的價值，尤其距離首都如此近的松山機場，在全球極為難得，不該輕言廢掉。

台北市長柯文哲、立委姚文智等人，都表態應廢除松山機場。但航空界對松機存廢議題，多持保留態度，相關人士指出，這次大阪關西機場淹水，正好凸顯備用機場的價值，即使鄰近的神戶、伊丹機場都是經營國內線，但至少不會讓空中交通完全中斷。

航空界人士說，松山機場還肩負離島交通、醫療等重任，絕大多數離島居民辦公或看醫生，都是到台北最方便，如果改飛桃園，再搭一小時的車進台北市，「政府不被罵翻才怪」。另外，松山機場距離首都如此之近，便利度在全球國家都是極為難得。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林分析，桃園機場從起先的規畫，再到準備興建的第三航廈，都沒有把松機的運量納入考慮，如果松機真的廢掉，桃機管理將出現大麻煩。

黃泰林指出，台北是政經中心，對商務客而言，松山機場絕對是首選，很多航空公司也在爭取松機的航線；若比較票價，會發現同個目的地的機票，松機售價還高於桃機，代表需求量大、民眾依賴性高。

他認為，儘管桃園機場真的發生災情，第一備案會是轉降高雄小港機場，而非台北，但外界不可否認松機的地位，以及不可取代性。

航空業者表示，松山機場有國內線與國際線，若廢掉了，原有的國際線要如何塞進桃機？即使第三航線完工，也不可能達成。如果距離城市近的機場就是危險，那上海虹橋、東京羽田機場為何不廢？都是因為地利所帶來的價值。

(中國時報)