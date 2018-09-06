17團延後返台 29團取消行程

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中國時報
／台北報導

日本關西機場封閉讓各旅行社行程大亂。經觀光局統計，受颱風影響延後返台旅行團約17團，旅客458人；另統計取消行程29團，旅客907人。旅行業者表示，除安排當地旅客轉往其他機場返台，針對尚未出發的旅客，可轉到日本其他地區折抵，或全額退費等應變措施。

台灣去年赴日達461萬人次創新高，旅行同業公會估計，由於日本旅行交通方便又安全，自由行和團客比例已達7比3，很多人都是重遊，或是想要走遍全日本。

雄獅旅遊表示，原訂今日搭乘長榮班機前往關西國際機場的旅客可以採全額退費，不收手續費，預計共5個旅遊團、65名旅客受影響。至於7日以後的旅行團，則要看關西國際機場後續是否會開放而定。

東南旅行社表示，目前主要讓滯留旅客盡快回台，先改搭其他交通工具到羽田、成田機場搭機，現在當地有4團、120名旅客。尚未出發旅客若要轉日本其它航線，可折扣1000元，也可取消全額退費。目前1周內要出團的旅客幾乎都能接受延期，之後能不能出團仍要看航空公司有沒有飛。

康福旅遊總經理李季柏指出，旅客若因天災取消或更改行程，不會多收費。除了關西機場封閉外，其餘的景點預計這兩天就會恢復，像是環球影城今明兩天就會開放，目前只有嵐山小火車停開，不影響大多數的行程。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，未來要到大阪的團，經詢問旅客後，都會依照旅客預算，改行程走東京路線，盡量不調整團費。

(中國時報)

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