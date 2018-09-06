京都逾60件國寶文物受損

2018年09月06日 01:28 中國時報 黃菁菁 ／東京5日電 ／東京5日電

燕子颱風對關西經濟和觀光造成重大打擊，京都的國寶、重要文化財等約60件文物也受災。零售業及製造業不僅生產受影響，還需設法解決因關西機場關閉引起的產品運輸問題。

關西地區5日受到大規模停電及店面淹水的影響，許多零售業都遭殃，羅森超商有300家、全家有230家、7-11有90家以上的分店宣布暫停營業。

製造業方面，小松的大阪工廠5日因屋頂被強風吹走、玻璃震破等災情而停工。豐田、大發汽車、夏普、三多利多處工廠5日恢復生產，但受關西機場關閉的影響，必須另尋運輸通路。東芝記憶體輸往台灣等的零件已決定改由其他機場出口。

京都、大阪的許多名觀光景點也傳出受害。京都府5日統計，已有含4件國寶及15件重要文化財等約60件文物受害，其中包括二条城的國寶二之丸御殿屋瓦飛散，屋頂上的銅板製菊花紋章掉落，約3公尺高的土牆倒塌達10公尺。

日本國寶的千本釋迦堂本堂、仁和寺金堂的屋頂和門破損。西本願寺的阿彌陀堂門屋頂剝落，南能舞台旁的牆倒塌。平野神社建於1650年的柱子倒塌，屋頂陷落地面。奈良縣法隆寺的國寶，金堂和五重塔的屋頂裝飾零件掉落等。

此外，京都嵐山的渡月橋約100公尺長欄杆被強風吹倒、奈良市春日大社的國家重要文化財屋頂被倒下的樹木砸損、世界遺產下鴨神社數十顆巨木被吹倒。

大阪環球影城4、5兩日連續宣布暫停營業，理由是暴風使園內的植物、長椅等設備被強風吹倒、破損，需要時間整修，還要確認主要遊樂設施的安全性。連續兩天歇業是2001年環球影城開幕以來的首例。

(中國時報)