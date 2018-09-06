改鄰近機場進出 至少多2小時

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中國時報
／台北報導

台灣人到大阪一年近200萬人次，現在卻遇上關西機場淹水封閉，由於大阪鄰近的機場都只有國內線，自由行旅客只好跟航空公司改訂往中部國際機場、岡山機場及高松機場機票，好在陸上交通未停駛，假設從中部國際機場搭近鐵到大阪，大約要花2、3個小時。

預計下周去大阪的張姓民眾表示，日本人修復市容快速，單就市區而言應該恢復很快，若關西機場下周仍未開放，可能會改飛中部國際機場，再從名古屋搭2、3個小時的近鐵，若時間較趕，也有可能搭新幹線，約1個小時就到大阪。另外還有較省錢的巴士，要花3至5小時。

家住高雄、預計8日搭酷航要去大阪關西的陳先生說，如果航班有飛的話還是會去，若關西機場持續封閉，看航空公司更改機票規定，若能改日本國內航點就去東京，否則就改去其他國家，像是泰國。

陳先生表示，住宿因天災幸好可全額退費，有買「日本鐵路周遊券（JR Rail Pass）」，但因為沒有使用期限，若這次確定去不了，會先留著待下次使用。

預計10日要出發大阪、同樣搭酷航的蕭姓女士說，還在等航空公司公告，希望飛機能轉降其他機場，願意多花時間在陸上交通。現在自行上網查大阪周遭機場的交通時間，已做好會多花3小時的心理準備。

關西機場在風雨中淹成孤島，各航空公司昨陸續宣布，今日飛往大阪的航班再度取消。長榮航空桃園－成田來回航班，機型將由A330-300放大為波音777-300ER；華航桃園－高松來回航班由波音737改為A330，桃園－名古屋來回航班從A330改為波音747派飛，增加座位數以便國人返台。

長榮、華航、國泰、台灣虎航均表示，提供受燕子颱風影響的旅客更改行程、退票免收手續費服務。

(中國時報)

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