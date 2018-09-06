阿扁接受日媒專訪 藍酸全台最會表演者出手了

產經新聞在頭版頭條新聞刊登陳水扁2日在高雄接受產經專訪的內容。他2008年卸任總統之後，因貪汙等罪在監獄服刑6年，獲保外就醫，這是他時隔約10年接受媒體專訪。（中央社）

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中國時報
／台北報導

日本《產經新聞》昨以頭版刊登前總統陳水扁專訪，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，阿扁在總統任內公開坦承，「台獨做不到就是做不到」，現又要蔡政府進行台獨公投，不知哪一個才是真正的扁，顯然都是演很大。

唐德明仔細看了陳水扁的發言，他說，仍是一貫的投機，一貫的「死道友，免死貧道」；阿扁嘲諷「馬習會」不過是場表演，但唐德明認為，阿扁如有機會與大陸領導人會面，「走得會像是飛一樣」，絕對飛奔而去，扁現在的風涼話，只是酸葡萄心理，甚至充斥著要重出江湖的妄想。

他說，台灣政治人物變裝秀表演的始祖，就是陳水扁，而且尺度無人能出其右，全台最會表演的人。

扁曾說台獨就是做不到

日本《產經新聞》報導，陳水扁認為，台灣面對大陸強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，明示台灣「不想成為中國的一部分」。國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪直言，陳水扁當總統時就講過，台獨不可能就是不可能、辦不到就是辦不到，「現在又來攪局，他可以省省了。」

丁也說，因為蔡英文總統這陣子都在「去中華民國化」，陳水扁感覺受到鼓舞，現在又開始鼓舞蔡英文，「我想他們兩個都是一樣的」。

親民黨立委陳怡潔指出，儘管陳水扁訪談中同時批蔡轟馬，但主要還是衝著蔡英文，表達沒有特赦的不滿，企圖讓蔡政府為難與難堪；最重要的是為兒子陳致中拉抬，所謂的「台獨公投」就是選舉策略，意圖騙票、批蔡、搶民進黨內權勢版圖。

綁架蔡英文是選舉策略

新黨文宣委員會副主委林明正也說，陳水扁此時放話第一目的是幫投入高市議員選舉的兒子陳致中催出獨派的票；另一個目的是跟蔡英文叫板，因為新潮流之前對特赦陳水扁有意見，因此陳水扁就用極獨派綁架蔡英文。

唐德明說，陳水扁登上日媒頭版，表現得就像個正常的卸任總統，而不像是一個正在保外就醫的貪汙犯，這是蔡政府刻意縱容，還是台灣司法已病入膏肓？

唐表示，以一個保外就醫貪汙犯的身分，陳水扁不斷挑戰司法紅線，而且對國政指手畫腳，蔡政府不能視而不見，必須正式回應陳水扁，檢討陳水扁保外就醫的資格，絕不能再船過水無痕，繼續讓他傷害台灣的司法制度。

(中國時報)

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