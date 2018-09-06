新麻煩製造者 勇哥陷小英不義

2018年09月06日 01:28 中國時報 朱真楷

今年5月，扁不甩中監禁令登台高呼「台灣勇哥沒有死」。果然，勇哥不僅沒死，還進化成了「新麻煩製造者」，拋獨立公投，以求在統獨光譜確立獨派共主地位，一來累積政治能量，二則爭取特赦；但代價卻可能將台灣推下懸崖。假若當年小布希真的私下飆罵過扁，只能說，美國總統真是高瞻遠矚。

扁說，面對大陸壓力，建議政府推動獨立公投，用數字尋求國際理解。只是，他難道忘了自己曾在2005年說過，「要將國號改為台灣共和國，做不到就是做不到，不能騙自己也不能騙別人。」當時，他就是在陸、美壓力下，才說出實話，時隔至今，眼見兩岸、國際情勢更為險惡，難道蔡政府就能自欺欺人硬幹台獨到底嗎？

尤其，扁當年大玩台灣入聯運動的結果，就是連世界衛生大會與國際民航組織都無法參加，甚至導致原本挺台的小布希，不惜當著時任大陸國務院總理溫家寶的面斥責扁「破壞台海和平」。2004年，甚至傳出小布希因不滿台灣操作公投、制憲議題，私下爆粗口批扁。

這段歷史，不僅扁個人難堪，對台灣更是難以承受的磨難。結果，現在扁像是別人的小孩死不完，挖洞給蔡政府跳，他難道不曉得，這會讓蔡陷入裡外不是人的窘境嗎？

因為，如果蔡選擇迴避，可想而知，獨派失望，將導致黨的分裂，這對民進黨要延續政權當然是有弊無利。反之，隨著蔡政府民意支持快速下墜，未來為鞏固基本教義派，難道不會被逼得重演當年扁朝末期的歷史？但，這對台灣整體而言，會是好事嗎？

換言之，扁拋獨立公投，對黨或對國家都將兩敗俱傷，唯一獲利者恐怕只有阿扁。或許，這也能解釋當年美國何以氣得咬牙切齒，因為，在扁眼中，只有自己，沒有別人。

(中國時報)