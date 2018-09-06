柯綠肉搏 丁慘遭屠殺邊緣化

2018年09月06日 01:28 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長5人參選，現任市長柯文哲最被看好，藍綠參選人丁守中、姚文智則苦苦追趕。近日作家吳祥輝舊案重炒，指控柯文哲帶病人到大陸器官移植，未料對柯的選情衝擊不大，反讓器官案成為選戰焦點，姚陣營不敢隨之起舞追打，丁守中則更慘，即使天天跑行程，卻幾無能見度，儼然被邊緣化。

美國作家伊森．葛特曼《屠殺》一書疑指涉柯文哲到大陸進行器官買賣，2014年選舉即曾引爆爭議，當時藍營參選人連勝文、時任立委的羅淑蕾等，都曾在辯論會或媒體上質疑此事，最終柯文哲在辯論時提出一封葛特曼律師函，證明自己「不是器官買賣掮客」，一舉化解危機，還為選情加分不少。

4年後，出版社負責人吳祥輝竟在選前發行《屠殺》中譯本，重提舊案。吳還自稱握有作者與柯文哲往來信件的授權，中譯內文也經作者團隊認證，書中所提關於柯文哲帶病人到大陸器官移植、確知器官來源來自法輪功人士，並曾想將器官移植登陸系統賣至對岸等描述都是事實，嗆「柯死定了」。

不過，吳大動作指控目前尚看不出有衝擊柯選情，但柯文哲、吳祥輝互槓，卻成為目前首都市長選戰焦點，姚文智、丁守中陣營即使天天都有拜票行程或政見相關記者會，幾乎未能獲得關注。

因柯質疑吳祥輝的動作與綠營有關，讓人懷疑是綠營有人故意「潑髒水」，讓姚文智對此議題發言保守，不過受害最深的其實是丁守中，無論到市場拜票、與黨內人士合體造勢，甚至舉辦民生相關的都市防災記者會，都乏人問津。

一名國民黨議員表示，丁守中從打選戰以來，在話題操作上始終沒有更多的火花，最近因為《屠殺》議題與市政脫勾，丁的情況更慘，建議丁在批評柯市府塞車、居住問題時，能把記者會拉到內湖或公宅現場，可以讓人更有感。

另名藍營議員也表示，柯文哲雖然被指控到大陸買賣器官，但沒有新證據，選民根本不在意，反而讓姚文智的路愈走愈窄，丁守中無法另外創造話題，引發討論熱度，被媒體邊緣化也是必然的。

(中國時報)