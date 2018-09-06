《屠殺》成了「昨是今非」照妖鏡

2018年09月06日 01:28 中國時報 張潼

4年前，《屠殺》英文版未斬斷柯文哲的市長路；4年後，《屠殺》中文版能否在年底首都市長攔截柯Ｐ，還無法論定，諷刺的是，這本書先成了一面照妖鏡，因2014年曾積極為柯辯護的簡余晏、姚立明等人，現竟稱柯的作為「令人沉重」、「回答避重就輕」，究竟是之前識人不明？還是如今雙方翻臉，白的就能說成黑的？

2014年選舉前，英文版《屠殺》因內容被發現指涉柯文哲帶病人到大陸進行器官捐贈等情事，當時國民黨以此打擊對手柯文哲選情，最後柯提出作者葛特曼的律師函，證明清白。

現在舊案因吳祥輝捲土重來，妙的是藍、綠陣營皆冷處理，反倒是柯昔日競選夥伴或重要幕僚，如前競選總幹事姚立明、前競選辦公室發言人簡余晏，相繼跳出來攻擊柯文哲。

簡余晏在臉書上自稱看完《屠殺》翻譯全文後，對於整個情況感到震驚、沉重，原來4年前僅看過部分譯文是被片斷化，柯文哲當初提到往返大陸，原以為只是為了葉克膜，「今天才知道葉克膜與活摘法輪功器官有關。」

姚立明更公然在政論節目上「揭露」，4年前競選辦公室針對此事開會時，柯文哲對於有沒有做書中所指涉的行為，「沒有針對事實回答」，還批柯「2014年沒有直接回應，現在2018年也還是不願意講」。

不過，誰都可以質疑柯文哲，獨獨這兩人可是當年最佳「助選員」。最令外界費解 ，如果姚立明與簡余晏現在的指控合乎情理，是否意味4年前2人對事實都未多加探究，一味替柯文哲護航？既然如此，2人要不要對當初錯誤的「背書」道歉？抑或是姚立明與簡余晏認為，既已與柯文哲分道揚鑣，所謂的事實也可以昨是今非？

葛特曼的《屠殺》，雖再度引發器官移植疑雲，但它也卻讓官場現形記真實上演。

(中國時報)