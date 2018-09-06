吳俊立找嘸某 誓讓饒當選洗冤

2018年09月06日 01:28 中國時報 周毓翔 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

前台東縣長鄺麗貞8月31日委託人登記參選台東縣長釀藍營分裂，隨後神隱至今逾6天。夫婿吳俊立5日到立法院找前立法院長王金平討論，饒慶鈴父親饒穎奇也出面，3人密談1小時後，吳俊立表示，他還是找不到他老婆，所以也不知她為何登記，但他一定全力輔選饒慶鈴，讓饒慶鈴當選他才能洗刷誤會，否則「跳到黃河也洗不清」。

國民黨台東縣黨部主委、鄺麗貞的小姑吳秀華表示，昨日已召開考紀委員會，以6席委員全數通過開除鄺麗貞黨籍，將轉呈黃復興黨部再送國民黨中央開考紀會，送中常會決議。

吳俊立說，他仍不知其妻鄺麗貞在哪裡，「我如果知道就不會這麼累了。」他透過所有親友尋找太太，也去了娘家，但鄺麗貞不在。他還拜託女兒打電話，「就讓我女兒去找。」

媒體問說，目前最大的心結是什麼？吳俊立無奈表示，「我如果知道就不用擔心了。」他也強調，鄺麗貞究竟為何登記參選，沒找到她之前不能幫她說什麼，但相信她是有智慧的人，會把事情處理好，她見過大風大浪，應該知道要把傷害降到最低，「會盡量找到她，了解狀況。」

媒體問吳俊立，是不是覺得「頭抱著燒」？吳反問，「你老婆登記你不知道，你是不是啞口無言，啞巴吃黃蓮？」身為饒慶鈴後援會總會長的他只能努力讓饒慶鈴當選縣長，才能洗刷汙名，弭平誤會。

王金平表示，這場會談是把可能遭受到的誤解都化解了，吳也會更努力輔選饒慶鈴當選。

饒穎奇也說，非常感謝吳俊立，儘管受到競選對方打擊，吳還是堅持支持饒慶鈴，因此團隊會更團結更努力爭取選票。

(中國時報)