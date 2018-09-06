國營事業效能差 監院噹經部

監委指經濟部所屬國營企業，經濟效益未達標，其中點名台電13項計畫應檢討，包括「明潭抽蓄水力發電工程計畫」。圖為明潭水庫大觀發電廠。（勞動力發展署中彰投分署提供）

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中國時報
／台北報導

國營事業投資被政府視為帶動投資的領頭羊，但監委發現，經濟部旗下台水、台電、中油等多項重大興建計畫執行進度落後，既便完成卻存在經濟效益未達標、效能不彰等狀況，監院財政及經濟委員會昨通過監委陳小紅、章仁香所提調查報告，促請行政院、經濟部檢討改進。

調查指出，台水辦理「無自來水地區二期改善供水計畫（2012至2016年度）」，進度落後及發包延宕，無法如期完工，影響用戶權益；台水另2項工程完工後，至今逾10年，投資效益未達預期。監委說，因涉水權分配與產業政策未落實，難歸因台水，但經濟部應督導台水提出改進措施，不應置身事外。

建設延宕 投資效益不彰

報告指出，台電有13項投資計畫應檢討，包括「明潭抽蓄水力發電工程計畫」，自營運起投資效益即未達預期目標，突顯其可行性評估有可議之處。

中油則有6項重大興建計畫投資效益未達目標。「其中雖有市場難掌握等因素，但第三芳香烴萃取工場及第一轉烷化工場擴產計畫，卻因下游客戶停工，導致停產，顯示中油太過依賴單一廠商，猶如將雞蛋置放同一籃子，有欠妥當。」

台糖2016年度則有26項重大興建計畫，投資效益未達預期目標；監委認為台糖欠缺彈性，未能推動轉型升級。監委指出，經濟部對所屬事業的督導，如果僅採形式主義，將無法解決問題，且將影響台灣經濟發展。

油水電抱屈 但仍會改進

監院昨也通過另一調查報告，指審計部調查台電辦理「大林電廠更新改建計畫」執行情形，有未盡職責效能過低情事，經兩度通知經濟部查明妥適處理，部分事項仍未妥適改善，提案糾正經濟部及台電。

對此，國營事業都抱屈。台水發言人武經文說，「無自來水地區二期供水改善計畫」早期要求民眾預繳外管費7成才能施工，後考慮偏遠地區民眾困難降為6成，水利署再降為5成。他認為施工進度提升要看個案，也需水利署提配套措施。

中油則解釋，第三芳香烴萃取工場配合下游中美和公司停產，是因石化市場本就瞬息萬變。未來去海外雙印投資等，會做好前期評估。

台電發言人徐造華回應，計畫案牽涉很廣都還要了解，但台電各項計畫都會定期追蹤，有問題會檢討改進。

(中國時報)

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