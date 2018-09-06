中油第3接收站 環評恐逆轉

2018年09月06日 04:10 中國時報 廖德修 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

環保署下周三（12日）開環評會，審查中油觀塘工業港環現差案。7月3日會議時，環評委員雖將該案退回，但中油8月27日再提申覆，並送入環評大會。由於行政院長賴清德曾說，希望9月底前通過環評，全案可能逆轉。環團昨在政院前抗議，要求政府懸崖勒馬。

中油桃園觀塘第3天然氣接收站位於大潭藻礁區，昨前往政院抗議的「搶救大潭藻礁行動聯盟」主張，中油雖同意相關計畫面積從232公頃縮減到23公頃，但仍無法迴避藻礁。行動聯盟召集人潘忠政說，行政院長賴清德日前受訪，提到縮減開發面積，但他對藻礁保育完全無知，即使縮小面積，還是違反環現差原則，修正計畫面積後並沒有真正迴避藻礁，還是玩假的。

中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫說，大潭藻礁含一級保育類柴山多杯孔珊瑚、紅肉丫髻鮫，應依野生動保法劃設保護區。台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，開發面積縮小為23公頃，可見儲氣槽腹地不足，盼台電提替代場址。台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，縮減開發面積但沒交代觀塘工業港開發問題，認應重提工業專用港環評。

潘忠政表示，開發單位、保育機關、政治人物長久以來都在欺騙敷衍，甚至背信忘義，希望蔡總統與鄭文燦不要成為藻礁「世紀殺手」。抗議活動結束後，環團推派代表至總統府遞交陳情書，要求小英對藻礁保育別再敷衍以對。

環境法律人協會律師張譽尹認為，賴清德稱力拚9月底環評過關，而環評大會成員政府機關代表占三分之一，賴表態誰敢投反對票？應修法把政府代表比例降至四分之一。

對此，政院副發言人丁允恭說，政府能源建設會兼顧衡平生態保育，為落實非核家園兼顧供電無虞，第3天然氣接收站如期興建是關鍵一環，但政府會限縮開發面積、迴避藻礁，避免影響生態。

(中國時報)