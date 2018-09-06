核四第2批燃料棒 摸黑運美

2018年09月06日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

核四首批160束燃料棒7月4日運美，相隔2個月，昨日凌晨零時核四再送出第2批燃料棒，數量達240束，分12輛貨櫃車載運送抵基隆港西19碼頭後，將裝有燃料棒的貨櫃吊掛貨櫃輪後，下午5時許離泊，運往美國保存。

昨日凌晨零時整，12輛「陽明海運」貨櫃車從新北市貢寮區龍門核能發電廠（核四廠）出發，與7月4日運送首批燃料棒的情況相似，據悉12輛貨櫃車共承載120箱、240束燃料棒，1輛緊跟1輛沿濱海公路台2線接62快速道路，再接國道3號北上，至基隆港西19碼頭。

運送過程也動員大批警力全程戒備，由保二總隊主導，新北市警局、基隆市警局、基隆市消防局、基隆港警總隊、國道公路警察局等單位，共出動約200餘名警力、百餘輛警車從旁戒護，台電人員也駕車前往港區。

直到凌晨1時整，12輛貨櫃車依序抵基隆港西19碼頭，車上清楚可見「放射性物質」警告號誌，經報關後，貨櫃陸續吊掛上陽明海運的「動明輪」，離泊後運往美國洛杉磯。

記者向港務人員詢問相關事宜，都三緘其口，但警方透露，此次行動由原能會下令，碼頭周邊都嚴加管制，不得有閒雜人等，即便擁有港區通行證的媒體也不得進入。據了解，燃料棒約在5日凌晨3時許裝載至貨櫃輪上。

台電曾表示，核四廠1744束燃料棒需872個運輸箱，每10箱裝1個貨櫃，共需88輛貨櫃車；此次全新未使用的燃料束，將在3年內分成8批運送至美國「異地貯存」，預計2020年底前全數運出；另外，核燃料拆解與外運費用約6.9億元，燃料棒全數運出後，每年可省約1億元維護保管費，估運出後5年即可攤平成本。

(中國時報)