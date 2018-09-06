洋垃圾入侵 李應元「都是資源」

大陸實施「禁廢令」後，洋垃圾大量往台灣運送。環保署長李應元（圓圖）認為，各界「不要看輕垃圾」、「不要消費拾荒者」。（新華社、陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

大陸實施禁廢令，國際廢棄物湧入台灣；對此，環保署長李應元昨批媒體像在編電影。他強調，「請不要看輕垃圾」、「不要消費拾荒者」，因進口廢棄物多是國內產業需要原料，經公告才輸入。但他也說，會與經濟部協商讓低階、耗能廢料退場。

李應元昨參加工商協進會理監事會時，忍不住對洋垃圾入侵台灣吐苦水。他說，媒體說有86個國家垃圾都送到台灣，這怎可能？台灣又不是很落後。

對洋垃圾進口打擊回收業者，李應元強調，「不要看輕垃圾」，「不要瞧不起垃圾」，錯置的資源才是垃圾，只要放在對的地方都是資源。像山上塑膠袋、鋁箔包，民眾可用登山袋帶回家，山上就很乾淨，像玻璃罐、保特瓶等都可再利用、都有價格，可回收再利用，如製造保特瓶、抽紗。之前莫斯科奧運，英國隊伍就說，其隊制服是由台灣以資源回收做的。

「希望大家改變觀念，對垃圾正確看待，就不會被媒體煽動」，李應元說，進口廢棄物，因經濟部認定產業界需要，由環保署公告為產業用料。但他承認，確可能因大陸不用後，一部分產業用料國際價格受影響，像紙張塑料一定降價，所以會修正相關產業用料認定原則做處理。

環團「看守台灣協會」祕書長謝和霖說，洋垃圾被廠商以「產業用料」名義大量進口，環保機關不易稽查，形成漏洞，如再夾帶劣質品，更易造成環境負擔。

他說，如產業迫切需要進口所謂的原料，環保、經濟等單位除進口加強查驗外，最重要是實施「總量管制」，對國內產業完整盤點，了解循環經濟規模多大、目前回收體系能供應多少，不足再開放進口，才不致打擊資源回收業，及因過度進口汙染環境。

環保署也應透過修法約束廠商，不能像目前這樣，業者有需求就進口，造成洋垃圾充斥。同一時間，環保署卻在推廣禁用一次性塑膠袋、塑膠吸管等政策，這樣豈不自相矛盾。

(中國時報)

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