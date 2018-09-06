新聞透視－配合政策硬做 綠能是下個考驗

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中國時報

國營事業又被監察院點名計畫進度落後，投資效益低落，除了油電糖水老邁的體質有檢討空間外。從這份監察院報告可看出，遵從老闆、「配合政策」這個原罪，更是國營事業投資效益長期低落的原因之一。

國營事業自有它要打屁股的地方，以這次被點名的中油第三芳香烴萃取工場及第一轉烷化工場擴產計畫來說，完全就是先前未做好風險管理的惡例，過於倚賴下游客戶中美和，導致人家林園廠停產後，中油也跟著停爐，先前評估周延性顯然不足。

但是像是台水跑去花蓮蓋供水工程，卻是當初在政府產業東移口號下，劃出東華大學生技園區、科學城及門諾大學推動美夢，揹著供水責任不得不去推動。結果現在這些計畫不是胎死腹中，就是用水量跟當初喊得不一樣，供水蓋好浪費現象要怪誰？

其他像是政府當初大推（LPG）雙燃料車計畫也是。當時環保署也給予補貼。中油配合政策大力蓋加氣站，結果現在瓦斯車成孤兒，中油發氣量自然不如預期，又是誰的責任？

難怪某位中油主管感嘆，國營事業必須配合上面政策，很多事不能不做，做不好又被說執行不力，實在難為。

現在同樣的問題，是不是又可能出現在政府大力要國營事業配合的事項上，如綠能計畫，是令人憂慮的。像台電身負離岸一、二期投資計畫，中油的1000座加油站充換電計畫等，未來的維修、營運效益有待考驗，會不會過幾年又被監院檢討，別說不可能。

(中國時報)

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