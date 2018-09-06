全教產諷蔡政府黔驢技窮 范巽綠回鍋教部 教團批兒戲

2018年09月06日 01:28 中國時報 李侑珊 、 張理國 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

懸缺多時的教育部政務次長終於補人！「為了台灣教育更好，教育部需要穩定與前進的力量！」范巽綠5日晚間發出聲明稿，證實將接任教育部政次，她感謝部長葉俊榮多次邀請，並強調將運用自己從中央到地方、再回中央的經驗，協助未來在教育政策推動上更合宜周全。

全國教育產業總工會認為，蔡政府已黔驢技窮，台灣教育專家很多，卻找不到更適合的人選，只好回頭找扁政府時期充滿爭議的范巽綠回鍋。

扁時期 關說案波及下台

范巽綠透露，家人不斷盼望她能回家，經許久考量，直到今年8月高雄市校長會議後，她才決定接受新職再回教育部。

行政院發言人Kolas Yotaka證實，公文已送到行政院祕書長卓榮泰辦公室，人事案還要卓榮泰及行政院長賴清德過目後才會核定。高市代理市長許立明5日上午視察豪雨造成路面坍塌搶修工程，證實已批准范巽綠辭呈，7日生效。

全國教育產業總工會祕書長劉亞平指出，在扁政府時期，范巽綠任職於教育部，其夫婿後來成為倒扁紅衫軍的副總指揮，因此成為民進黨內人士猜忌的對象。2006年1月，因爆發高雄鳳山國中的關說案，於是黯然下台，其後陳菊當選高雄市長，重新任用范巽綠於高雄市教育局長，但范巽綠在任3年多的時間，出國天數竟高達108天，其對地方教育之無心經營，可見一斑。

任職高市 3年出國108天

劉亞平指出，高雄市在范巽綠的領軍之下，各項教育指標均為全台倒數，教育是百年大計，大家期許教師能「身教重於言教」，而今卻讓一個飽受爭議的人擔任教育部重要官員，「是將教育視為兒戲？」

國教行動聯盟召集人、台大應力所教授王立昇則表示，范巽綠的問題不只在於政治色彩鮮明，過去擔任教育部政次期間，也發生多起爭議事件，對於教育現場、行政事務的處理上，並不是非常平順，如今教育部面臨諸多問題，除了台大校長案懸而未解，外界十分關注教育部的動向，人事動態因此成為焦點。

(中國時報)